El hijo de Erika Buenfil reveló con cuál de sus padres quiere vivir

Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., abrió su corazón ante la prensa y explicó cómo es la relación con su padre. Pero lo más llamativo ha sido que pese a confirmar que ya lo perdonó por sus años de ausencias, él ya decidió con quién de los dos seguirá viviendo. “No le guardo rencor”, aclaró luego de señalar que por el momento le gusta verlo y tener contacto con sus medias hermanas.

Erika Buenfil se ha tomado muy bien la noticia, y si bien fue una sorpresa para ella el llamado que recibió su hijo, lo cierto es que sabe que Nicolás está en su derecho a conocerlo. “Al principio no creí que Ernesto fuera porque muchas veces me decía: Voy a ir a verlo. No se hacía realidad. Pero ahora sí lo cumplió, aunque yo no estuve presente”, aseguró en una entrevista.

“Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas. Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”, señaló Nicolás Buenfil en diálogo con la prensa. El joven también recordó cómo fue su infancia y aunque dejó en claro que le encantaban los regalos que le enviaba también manifestó su necesidad de verlo en aquellos años.

¿Erika Buenfil o Ernesto Zedillo Jr.? ¿Con quién seguirá viviendo Nicolás?

“Ahora que lo conozco, sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras. Estuvo impactante verlo”, reconoció el hijo de Erika Buenfil al detallar que para él todo lo demás es cosa del pasado. “Ahora lo veo seguido y es lo que cuenta”, aseguró feliz con el acercamiento logrado con su padre.



“A veces salimos a comer a un restaurante rico de Polanco, el cine o a algún museo y está bien así, nos divertimos”, sostuvo el hijo de Ernesto Zedillo Jr. Pero ahí no más cuando le preguntaron si estaba dispuesto a mudarse con su padre para conocerlo más de cerca detalló que por el momento “no pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá”.