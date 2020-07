El gremio audiovisual busca mejoras laborales

Trabajadores del medio audiovisual de 12 países, entre ellos México, Argentina, Colombia, Cuba, España y EU se han unido para, entre otras cosas, intentar homogeneizar las condiciones laborales.

Esto a través del grupo de Facebook El Gremio Latam+ con la idea de contar con 60 mil integrantes, tomando en cuenta que se estima la existencia de 80 mil en la región, sin contar EU y Canadá.

En Venezuela, por ejemplo, un comercial no puede pasar en televisión si no comprueba que pagó a todos sus empleados. Y en Argentina, el sindicato puede cerrar una casa productora si falla en los honorarios.

En México no hay esa protección y en algunas ocasiones, los trabajadores cobran hasta un año después de haber realizado el anuncio.

“Lo que queremos es un intercambio de experiencia y de leyes laborales, tratar de homogeneizar las condiciones; tenemos sueldos buenos en comparación con otros sectores de México, pero no hay seguridad social, no tenemos plan de retiro, los pagamos de manera particular, también médicos; si una mujer se embaraza los meses que no trabaje, van por su cuenta”, señala Rubén Figueroa, gerente de locaciones y cocreador de la iniciativa.

“Ya ha habido acercamientos importantes con el Poder Legislativo de la ciudad porque está centralizado (el audiovisual) y con representantes de la Secretaría de Cultura y Economía.

“Ahora, las distintas áreas de una producción como decoración, vestuaristas y más se están organizando de manera legal y todos nos hemos acercado a la Canacine para afiliarnos porque así nos escuchan como cámara”, adelanta.

La idea surgió del grupo El Gremio México que en pocos días llegó a contar 20 mil miembros, casi 70% de los trabajadores existentes en la República mexicana.

“Habían existido intentos antes, pero nunca se había tenido éxito, aprovechamos un poco la coyuntura del Covid donde tenemos a todos cautivos en su casa, para hacerla.

“Luego hubo gente de otros países que vio lo que estaba pasando en México y se puso en contacto, entonces dijimos que había que hacer algo regional”, recuerda Figueroa.

En el continente, dice el entrevistado, la producción y calidad de los trabajadores del audiovisual mexicano está en el segundo escalafón, sólo atrás de EU.

Y los rodajes

Aleks Lira, otro co creador de la iniciativa, indica que en estos primeros días la publicidad será el primer sector en reactivar sus labores en la Ciudad de México.

El lunes las autoridades capitalinas dieron luz verde para que producciones reiniciaran tras cuatro meses, observando ciertas medidas como un máximo de 10 personas en interiores y 30, en exteriores.