El gesto de Laura Zapata con su media hermana que Thalía nunca agradeció

Thalía es una de las caras más exitosas de la escena artística latinoamericana, esto le ha traído muchas satisfacciones, pero también algunos dolores de cabeza. La hermana 15 años menor de Laura Zapata, casada con el millonario Tommy Montoya ha sido involucrada en un conflicto que la primera mantuvo con Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade tuvo un cruce vía Twitter con Zapata. El conflicto inició por opiniones vertidas en relación a la política actual mexicana. Laura fue acusada de falta de empatía y clasismo por el público que había sido tildado de “huevxn” por parte de la actriz. Yolanda, por su parte, le respondió de forma contundente: “Los mexicanos NO somos huevon*s, la huevon* eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”.

¿Qué hizo Laura Zapata por Thalia que la cantante nunca agradeció?

Pero lo que realmente ofendió a la actriz de 66 años no fue la cuestión política de fondo que se discutía. La atención se centró en la acusación de haber sido mantenido por Thalía. “Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas” decía enojada.



#laurazapata

Los Mexicanos NO Somos Huevones !

La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia ,

Ponte a Trabajar!!!#laurazapata #yolandaandrade https://t.co/1b8KlDlwgK — Yolanda Andrade (@yolandandrade) August 29, 2022

“Yo le pedí que hiciera una nota de que ella no me mantiene. No lo hizo, pues está bien. ¡No, hombre! ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién. Digo: ‘Este me gusta o este no me gusta’, y ya” insistió en relación al conflicto.

Lo cierto es que las hermanitas ahora se encuentran distanciadas e inclusive bloqueadas en sus chats personales. Esta actitud de Laura parece distanciar aún más a las Zapatas y dejar preguntas abiertas. ¿Es cierto que Thalía ha mantenido económicamente a su hermana mayor? Y… ¿Por qué la intérprete de “Amor a la mexicana” nunca había mencionado los agradecimientos a su pariente que la hizo incursionar en el espectáculo?