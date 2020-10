El Foro Shakespeare va por los espectadores

Hace dos años el Shakespeare estaba cerrando sus puertas, dando la última función de la obra El bien del país, pero como dice su directora Itari Marta, este espacio se resiste a desaparecer y ahora a pesar de la pandemia, anuncia su regreso a la actividad bajo el hashtags #SolictamosEspectadores.

“Así es, solicitamos espectadores, solicitamos héroes que atraviesen las fronteras y las barreras del pánico, y de la pandemia, y que con todo cuidado, seguridad, amor y conciencia, cruce la entrada de este emblemático y bello recinto, para crear la magia otra vez, para que los fantasmas y los demonios partan y podamos crear reflexión juntos, vernos al espejo en vivo y en directo, tener esta experiencia fundamental que no hace humanos”, declaró Bruno Bichir, quien forma parte del consejo del Foro Shakespeare.

Itari Marta explicó que no hay nada peor para un actor, que no poder subir a un escenario y hacer lo que más aman, actuar. La también actriz recordó que hace cuatro años el Foro Shakespeare enfrentaba la incertidumbre de quedarse si espacio, debido al problema de arrendamiento del edificio, cuando por fin logran resolver el problema, se enfocaron en preparar el espacio para su reapertura en el 2020, y justo cuando iban a reabrir el Covid-19 llegó y obligó a la comunidad cultural y artística a parar durante seis meses, por eso la urgencia de traer nuevamente al público a este espacio.

“Regresamos al foro con un nuevo mundo, con una nueva normalidad, y esta nos obliga a tener nuevas características de trabajo. Desde hace varios meses hemos estado trabajando desde RECIO (Red de Espacios Culturales Independientes Organizados) y con Alarte, la alianza que se hizo en conjunto con el Colegio de Productores, en los protocolos para esta nueva normalidad y para poder abrir los teatros. También hemos estado muy de cerca con el gobierno, para que sepan que hemos estado acatando las medidas para que se sientan seguros de venir al teatro”, explicó Itari Marta.

Entre las normas que se han implementado en el foro, es el uso obligatorio del tapabocas, tapetes sanitizantes, toma de temperatura, disposición de gel antibacterial, el consumo de los alimentos sólo será en una área asignada, mantener una sana distancia en las butacas, los actores en escena mantendrán una distancia de 1.5 metros, sólo podrán acceder a la sala principal 60 personas, los boletos podrán ser adquiridos en Boletia y Boletopolis.

“Estamos muy emocionados de regresar, el teatro es un evento que se disfruta mucho mejor en vivo y en directo, nos hemos desvivido porque el teatro traspase por otros medios”, dijo Bruno

En la oferta teatral que el Shakespeare ofrece ya en esta reapertura están los montajes: Parkour (o un manual para correr en línea recta), La lotería del stand up, Destino Uganda, 7 machos stand up comedy, Que no se culpe a nadie de mi muerte, Bichito, Tributo a In The Heights, Pogo, Al final del arcoiris y Cuando calienta el sol. Cada uno de estos montajes pueden disfrutarse de manera presencial o en streaming.

“Gracias a todos los productores y productoras que están arriesgándose a montar proyectos, a montarlos en escena en vivo, porque nos está costando trabajo arriesgarnos y volver a los escenarios. Los espacios independientes hemos estado haciendo un esfuerzo bastante duro para seguir abiertos, pero los productores están arriesgándose con el 30% del aforo.

“Abrir es el único camino que tenemos ahorita, por supuesto que hay teatro que les es más redituable, pero nos negamos a desaparecer, estamos retando al destino y diciendo, no sabemos si con ese 30% vamos a salir adelante, pero es lo único que sabemos hacer los teatreros, trabajar muy duro, en circunstancias precarias, pero es lo que sabemos hacer y apelando a los espectadores”, expresó Itari.

Bruno Bichir fue el encargado de presentar el ciclo de obras vía straming, modalidad con la que el Shakespeare seguirá trabajando; llamada Irrealidad virtual, el cual está compuesto por las obras Lotería rusa (Chéjov en cachitos), Dizoomciados, Coordenadas sutiles y Villa Olímpica, en la cual vuelven a trabajar juntos Itarí Marta y Bruno Bichir después de un poco más de una década.

La directora de este recinto explicó que su estrategia no sólo se basa en la cartelera, también han emprendido tres acciones importantes para el espacio, primero es la apertura de un restaurante; la librería Paso de Gato Héctor Fuentes, la cual estará especializada en las artes escénicas y el cine; y finalmente con una nueva fachada para el Foro Shakespeare, la cual será intervenida por un artista plástico.

Para comenzar a atraer esos espectadores que solicitan, el Foro Shakespeare puso a mitad de precio los accesos de todas sus obras sólo por este día, además de una dinámica que harán en sus redes sociales para que los espectadores puedan tener entradas gratis a las obras.

“El teatro sin duda, de todo lo que está pasando allá afuera en el mundo, será al final lo único que sobreviva, siempre habrá un pequeños fuego alrededor de estas almas inquietas, que somos todos nosotros los seres humanos, para contarnos historias, bailar, cantar al fuego, hacer ritual y hacer humanidad. Donde nos dejen haremos una pequeña fogata y repartiremos nuestras historias. El teatro se narra y se representa, así que estamos felices”, finalizó Bruno Bichir.