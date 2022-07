Él es Mariano Martínez, el polémico novio de Livia Brito, denunciado por presunto secuestro

La actriz Livia Brito de nueva cuenta está dando de qué habalar por culpa de su novio Mariano Martínez, con quien tiene una relación de cuatro años y a quien defiende a pesar de los escándalos, esta vez, el joven entrenador enfrenta cargos de presunto secuestro y robo por parte del diseñador de moda y asesor de imagen venezolano Enrique Hernández.

Mariano es el entrenador personal de Livia, se conocieron cuando una amiga se lo recomendó para entrenador persona; Brito contó en el programa Pinky Promise, en 2021, que a ella le atrajo desde el primer momento, y le gustó mucho que él no supiera que ella era actriz.

Livia detalló que prácticamente ella fue quien se le lanzó, pues a él le cuesta trabajo tirarle la onda a las mujeres, por lo que la coquetería fue muy poca.

En aquella charla expresó que se sentía "feliz, contenta, a gusto, muy relejada".

Un amor entre escándalos

En 2020, la pareja protagonizó un episodio de violencia cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda los captó en una playa de Cancún.

En aquella ocaisón, la actriz y Ernesto se molestaron cuando se dieron cuenta que Zepeda les estaba tomando fotos en un lugar público; el hecho que desató una discusión entre la actriz y el fotógrafo terminó en golpes hacia Zepeda e incluso él afirmó que la pareja le quitó su cámara y otros instrumentos de trabajo que llevaba consigo.

El fotógrafo demandó y luego ella contrademandó, argumentando que Ernesto Zepeda era responsable por invadir su privacidad.

"Estaba en la playa tomándole fotos en un espacio público y con mucha gente, no era propiedad privada y pues me violentó junto con su novio”, dijo Zepeda en su momento. Livia ofreció una disculpa en redes sociales, la cual dejó más dudas que certezas.

Ahora, la actriz de 35 años nuevamente da de qué hablar por la denuncia pública y legal que enfrenta su novio, Mariano Martínez, por los cargos de presunto secuestro y robo por parte del diseñador de moda y asesor de imagen, Enrique Hernández.

Hernández compartió una serie de videos en sus redes en los que señala que la pareja de la cubana lo contactó con el pretexto de conocer su trabajo y que pudieran trabajar juntos, posteriormente lo citó en su departamento y aunque en la reunión todo bien, un día después volvió a contactarlo con el pretexto de que había extraviado unos documentos; después le dijo que se le había perdido un dinero.

Finalmente todo se trató de una mentira, asegura Hernández, pues detalló que fue secuestrado y luego robado por Mariano Martínez y Cipriano Silva, éste último lo vigiló mientras Martínez habría ido a su casa con engaños a robarle.

“Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo (a mi casa) y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron”, agregó.

El asesor de imagen confesó que tiene miedo de las represalias que Livia o su pareja luego de que interpuso una denuncia formal ante las autoridades.



Aunque en su relato, Enrique Hernández no involucra a Livia Brito y sólo la menciona para referir que su agresor (Mariano Martínez) es pareja de la actriz, Livia colgó en sus redes un video en el que asegura no conocer a Enrique, y que éste sólo está usando su nombre para darse fama.

"Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, No es mi stylist, nunca lo contraté. No lo conozco por chat, no lo conzoco por mensjae, no he cruzado ninguna palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando sólo sé que está usando mi nombre para hacerse famoso", dijo.

