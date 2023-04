El Nuevo Teatro Libanés se llenó de carcajadas la noche de ayer, con el estreno de la obra "Ugo, Pako y Joseluiz", donde los enredos, el vertiginoso ir y venir de los personajes por el escenario, pero sobre todo la habilidad de los actores para mantener al espectador atento a todo lo que sucedía con esta historia, fueron los elementos que hicieron de este montaje un éxito.

El productor Morris Gilbert explicó que esta puesta en escena se preparó en sólo ocho semanas, un tiempo récord para el montaje de una producción de mediano formato, pero que fue posible hacerlo gracias a la colaboración de los miembros de esta compañía, quienes pusieron todo su empeño y compromiso para llegar a tiempo a esta fecha de estreno.

"Somos una feliz familia teatral, muchos de nosotros ya hemos trabajado en otros proyectos, otros son nuevos y esta es la primera vez que trabajamos juntos, siempre que estrenamos una obra se conforma una nueva familia y ésta puedo decir que nació con el pie derecho, nos llevamos muy bien, nos hemos divertido en los ensayos, por eso ha sido tan fluido todo", expresó el productor.

La historia comienza con Ugo y Linda, una pareja que han esperado mucho tiempo para poder adoptar a un niño; cuando al fin van a tener la visita de la trabajadora social para que verifique si son aptos para ser padres, Pako y Luiz, hermanos de Ugo, están ansiosos por ayudarlos a causar una buena impresión, pero su buena intención desata situaciones que ponen al extremo de la locura a Ugo.

Un momento especial para Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís vivió un momento emotivo, cuando Morris Gilbert le cedió la palabra y explicó que ese día había sido especialmente conmovedor para él, por lo que había llorado todo el día y explicó la razón de esto. "Es la primera obra en toda mi vida en la cual no me iba a ver mi papá (Héctor Suárez) y mi mamá (Pepita Gomís), pero es la primera vez que está mi hijo Pablo en una butaca viéndome en el teatro, también está mi hija Ximena, está mi hermana Julieta, mi tía Mary, mi primo Sebastián y toda la familia Gomís presente, no saben el bien que mi hicieron al estar aquí, me sentí cobijado y protegido", dijo Héctor.

El también escritor reconoció el trabajo se sus compañeros Ana Layevska, Rubén Braco, Aarón Balderi, Paula Kohan, Enrique Chi y Pilar Boliver, con quien trabajó esa noche, además de Alfredo Veldáñez, Alicia Comas, Carla Medina, Pepe Navarrete, Sophie Alexander-Katz y Anabel Ferreira, que harán su debut en esta obra más adelante, pero aseguró que gracias al talento de cada uno, esta obra escrita por Ray y Michael Cooney, logra tener el efecto deseado, hacer reír al público de principio a fin.

Entre los invitados de esa noche estuvieron Susana Zabaleta, César Bono, Isabel Lascurain, Juan Soler, Alejandra Barros, Ana Karina Guevara, Beatriz Moreno, Kika Edgar, Anna Silvetti, por mencionar algunos.