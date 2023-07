Elenco de "Vaselina" reaccionó a la ausencia de Andrea Legarreta en las funciones de ayer

Debido a la muerte de su madre, Andrea Legarreta no asistió a las dos funciones que ofreció la obra de teatro “Vaselina”, en la que es parte del elenco, razón por la cual los protagonistas de este musical ofrecieron unas palabras de aliento a la conductora de “Hoy”, ante la gran pérdida que está atravesando.

Fue Mariana Garza quien, en la primera función de hoy, se tomó unos minutos para decirle al público que todos los actores estaban con ella, acompañándola en la pérdida de su madre, así como también aprovechó para avisar a la audiencia que la conductora no se presentaría arriba del escenario por la misma razón.

Pero quien sí asistió fue Erik Rubín, quien al terminar la segunda presentación salió corriendo para estar con Andrea y sus hijas en este difícil momento que están pasando.

“Voy a ver cómo está la situación, obviamente es algo difícil para todos, (la señora Isabel Martínez) fue una persona muy amada por todos y es un momento complicado, fue muy entregada, muy especial, ahorita voy a atender a mi familia, que es lo más importante”, señaló el exTimbiriche a los medios de comunicación.

El cantante Yahir comentó que esta terrible noticia los sorprendió a todos y dijo que lo primero que pensaron fue que Legarreta es una mujer alegre, hermosa, que siempre le ha echado ganas a la vida.

“No me imagino por lo que está pasando Andrea, la verdad es que lo siento muchísimo en el alma, con una mujer increíble, con un gran corazón, yo no conocía a su mami, pero todos aquí lo sentimos muchísimo, estamos con ella a la distancia, espero verla pronto y darle un abrazo”, indicó el exacadémico.

La actriz encargada de sustituir a la mamá de Mía y Nina Rubín fue Carmen Sarahí, quien interpretó a la mesera en el cover de este montaje que se presenta los fines de semana en el Centro Cultural Teatro 1.

“Fue una función en donde hubo muchos sentimientos encontrados porque siempre como artista es lindo como swing, que es el trabajo que yo tengo que es cubrir personajes, siempre es padre subir un personajes nuevo, las circunstancias no eran las mejores.

“Andrea es una mujer que quiero y admiro mucho y obviamente mi corazón está con ella y no dejas de pensar que no está pasando por un gran momento, hay que sacar el show. Lo que dijimos al final (de la segunda función en el escenario) es que le mandamos todo nuestro amor a ella, a toda nuestra familia y a Erik, que además le tocó quien le tocó vara y dar la función porque alguien tenía que quedarse”.

Tras bambalinas, Rubín se mostró muy afectado por este fallecimiento, indicó Carmen, pero aún así se mostró profesional.

Algunas personas en el público no notaron la ausencia de Legarreta, incluso algunos antes de entrar no sabían de que había fallecido su madre como la actriz Alejandra Ley, quien asistió como público, pero no estaba enterado de lo sucedido.



