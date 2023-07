El discurso de Fran Drescher, ante la huelga de actores de Hollywood: “Somos víctimas de una entidad codiciosa”

“No más”, gritó en español Fran Drescher, la protagonista de “La niñera” cuando anunciaron que la huelga de actores en Estados Unidos estalló.

Orquestada por el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) esta huelga es un hecho histórico pues los miembros se unen al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que ya tiene dos meses peleando por la misma causa.

Sucedió luego de que el SAG-AFTRA no logró llegar a una conciliación con los grandes estudios para recibir mejores condiciones laborales, entre ellas el pago correspondiente por “residuals”, producidas por las ganancias de las retransmisiones a través de streaming y otros nuevos formatos.





Y se hizo oficial a partir de una conferencia en la que participaron el director ejecutivo del Sindicato Duncan Crabtree-Ireland y Drescher, quien dio un discurso importante y muy sentido acerca de la situación.

“Es verdaderamente crucial que esta negociación sea cubierta, porque los ojos del mundo y, en particular, los ojos del sector laboral están sobre nosotros. Lo que sucede aquí es significativo porque lo que nos está pasando a nosotros ocurre en todos los ámbitos laborales. Sucede cuando los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad, olvidándose de los esenciales colaboradores que hacen funcionar la maquinaria. Tenemos un problema y lo estamos experimentando en este preciso momento”, expresó.

Además señaló que, aunque intentaron evitar una huelga, que detendrá la industria por tiempo indefinido, esperan que esto beneficie en muchos sentidos a los trabajadores.

“¡Este es un momento crucial para nosotros! Ingresé en esto sinceramente pensando que seríamos capaces de evitar una huelga. No subestimo la seriedad de este movimiento ni nuestro comité de negociación, ni nuestros miembros de la junta, quienes votaron unánimemente para avanzar con la huelga. Es algo realmente serio que afecta a miles, si no a millones de personas en todo este país y alrededor del mundo. No sólo a los miembros de este sindicato, sino a las personas que trabajan en otras industrias que dan servicio a las personas que trabajan en nuestra industria. Así que llegamos a esta encrucijada con gran pesar, ¡pero no teníamos otra opción!”, dijo la actriz.

“Somos las víctimas aquí, estamos siendo victimizadas por una entidad extremadamente codiciosa. Estoy asombrada por la forma en que las personas con las que hemos estado haciendo negocios nos están tratando. Francamente, ¡no puedo creer cuán distantes estamos en tantas cosas! ¿Cómo pueden alegar pobreza, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, mientras entregan cientos de millones de dólares a sus CEOs? ¡Es repulsivo! ¡Debería darles vergüenza! En este preciso momento se sitúan del lado erróneo de la historia”.





Responsabilidad del streaming y la Inteligencia Artificial (AI)

“Nos mantenemos unidos en una solidaridad sin precedentes. Nuestro sindicato, nuestros sindicatos hermanos y los sindicatos alrededor del mundo nos respaldan, al igual que otros sindicatos laborales, ¡porque en algún momento, la farsa debe acabar! No se puede seguir siendo minimizado, marginado, faltando al respeto y deshonrado. El modelo de negocio completo ha sido revolucionado por el streaming digital y la IA. Este es un momento de la historia que es un momento de la verdad. ¡Si no nos mantenemos firmes ahora mismo, todos corremos el riesgo de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que por ti y tu familia!”, señaló Fran.

“La mayoría de los estadounidenses no tienen más de $500 para una emergencia. Esto es un tema muy grave y nos pesó mucho, pero en algún punto tienes que decir "¡basta!" No vamos a soportar esto más. ¡Ustedes están locos, qué están haciendo!, ¿por qué están haciendo esto? En privado, todos admiten que somos el centro de la rueda. Todos los demás trabajan en torno a nuestro arte, pero las acciones hablan más que las palabras y no había nada allí. ¡Era un insulto! Así que nos unimos con fuerza, solidaridad y unidad con la mayor votación de autorización de huelga en la historia de nuestro sindicato, y tomamos la difícil decisión que les comunicamos hoy”, agregó.

“¡Esto es relevante, es realmente serio y va a impactar a cada persona que forma parte del sector laboral! Tenemos la fortuna de estar en un país que actualmente es favorable a la mano de obra, y aun así, enfrentamos una oposición extremadamente hostil hacia los trabajadores. Son completamente insensibles a lo que estamos diciendo. No puedes cambiar el modelo de negocio tanto como se ha cambiado y no esperar que el contrato cambie también. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no respeta lo que está ocurriendo ahora con este modelo de negocio que nos han impuesto. ¿Qué estamos haciendo, reorganizando muebles en el Titanic? ¡Es una locura!”.

Y finalizó con un mensaje contundente sobre la resistencia del Sindicato hasta que se genere un cambio.

“¡Así que se acabó la farsa, en AFTRA nos mantenemos en pie! Tienen que despertarnos. Somos la mano de obra y nos mantenemos en alto y exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Compartan su riqueza porque no pueden existir sin nosotros. ¡Gracias!”.

