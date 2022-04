El día que una broma se convirtió en 40 y 20

Gustavo Loza ideó la historia detrás del programa 40 y 20 durante una reunión de trabajo. Para el productor de televisión la naturalidad detrás de sus proyectos es importante y por eso creyó en esta trama.

“Estaba platicando con un ejecutivo de Televisa y estabamos en un momento muy particular de nuestras vidas, ambos divorciados y de pronto llegaron unas chavitas a saludarlo y le dije de broma: ‘Se me hace que voy a hacer un sitcom de tu vida’, lo dijimos de broma, pero después empecé a pensar que no estaría mal”, contó Loza en entrevista.

La serie narra la vida de Paco, un padre soltero de 40 años que vive con su hijo Fran, de 20, pero mientras el joven disfruta al tener relaciones sentimentales con mujeres mayores, su padre busca conocer mujeres menores que él.

Fue el reconocido comediante Héctor Suárez, fallecido en junio de 2020, quien le enseñó a Loza sobre esta cualidad de encontrar en la realidad las historias que se extienden en la ficción y es justamente la empatía lo que el productor considera la clave del éxito de este programa protagonizado por Jorge El burro Van Rankin, Mauricio Garza y Michel Rodríguez.

Además, para el creador una de las diferencias que le dio importancia a esta producción fue que cuando comenzó, en 2016, incorporó en su reparto a actores que no necesariamente eran muy populares y mostraron sus capacidades.

“Para nosotros tan importante es un actor con millones de followers en Instagram , como uno que no tenga tanta proyección, pero sí un gran talento”, afirma el productor.

“En su momento Mauricio Garza no tenía un gran cartel y esto fue una gran plataforma para él, lo mismo que para Michelle Rodríguez o incluso para El Burro que nadie creía que actuara, a mí me gusta lanzar caras nuevas a la gente”.

Mañana se estrena la octava temporada de esta serie en la que entrarán artistas invitados como Bárbara de Regil, Montserrat Olivier, Julieta Grajales, Tony Serdan y Yuri Santana.

La nueva etapa contempla una evolución en los personajes como Paco, quien aprenderá con el ejemplo que las nuevas generaciones también se comprometen de distintas maneras

“Estamos arriesgando un paso adelante en cuanto a la naturaleza de uno de ellos y como trastoca a la familia y se tienen que convertir en seres más tolerantes y racionales”, detalla.

Durante estos seis años, la producción ha tomado en cuenta el tema del abuso en términos de parejas con una diferencia de edad muy grande, para no mostrar ejemplos de hombres que se relacionen con menores de edad, lo cual es un delito.

“Hubo un caso en que me recomendaron a una chavita, la vi en foto y la vi grande, pero cuando llego dije: ‘¡que bárbaros!, parece una niña’, me aseguraron que tenía 19, pero les dije que no porque no vamos a estar promoviendo este tipo de relaciones, una cosas es que se metan con mujeres más chicas pero no que parezca que le lleva 30 años, hablé con la actriz, le dije que no lo tomara perosonal y no apareció en ese capítulo, pero sí hizo un personaje apto”, recordó.