"El día que todo cambió", la película que surge de una asalto en México

Luis Arrieta, el actor de "Paradas contínuas" e "Infelices para siempre", no tiene que hacer mucha memoria para contar una mala experiencia.

“Saliendo de cenar con mi ex, nos asaltaron, me dieron un cachazo en la cabeza, a ella la manosearon y quitaron todo. Esto me generó una sensación de impotencia, de enojo, de tristeza. Alcancé a ver la mirada de los dos chavos que nos asaltaron y eran unos chavitos, creo tendrían unos 16 años uno de ellos y los vi apanicados también”, narra.

El actor se quedó por mucho tiempo con esa sensación y decidió tomar el teclado de la computadora para vaciar todo en un guión.

Así fue como comenzó el concepto de “El día que todo cambió”, película que llega este fin de semana a salas comerciales, protagonizada por el mismo Arrieta.

En el filme dirigido por Javier Colinas ("Lo que podríamos ser"), el actor da vida a un joven que se convierte en una especie de justiciero, mientras busca al maleante que acabó con la vida de su mujer.

“Quise explorar lo que me pasó y sentí, tanto mi lado de la historia como el de ellos, pero obviamente fue más el mío en la película.

“Luego comenzaron a salir personajes con los nombres de personas con las que tuve problemas cuando era más chavo, de cosas de la infancia. Si es un thriller comercial, pero siempre hay algo del autor en las películas”, destaca Arrieta.

El también escritor de “Detrás del poder” y “El cumple de la abuela” sabe que el justiciero tiene distintos recibimientos entre el público. Hay, por ejemplo, quien siente empatía con el protagonista y se alegra con la violencia que tiene hacía los antagonistas.

“Pero hay otros que odian al personaje. Un amigo mío me dijo que lo que hacía era inhumano, que no estaba bien y estaba pirado. Al final es una película que intenta no entrar en el bien y el mal, de qué es bueno y malo, sólo es mostrar las cosas”, apunta el creativo.

Arrieta asegura que “El día que todo cambió” lo reencontró con el gusto de la promoción de una historia, pues se había vuelto cínico en ello.

“Me gusta actuar, lo disfruto mucho, y ahora siento que es como si fuera mi primera película, quiero que le vaya bien”, subraya.

Luis Alberti (“Mano de obra”) y Gabriela Cartol (“La camarista”) completan el elenco de la cinta que tiene varias escenas de acción, ya sea en peleas o en una persecución automovilística.

