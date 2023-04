El día que Luis Miguel dejó una tajante frase sobre la desaparición de su madre

La desaparición física de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, sigue siendo un misterio no solo para la familia del cantante, sino también para los fanáticos del intérprete de “Suave”.

Mucho se ha dicho sobre la desaparición de Basteri. Incluso un periodista argentino, Luis Ventura, asegura que la madre del cantante está en un hospital psiquiátrico en Argentina. Aunque esta versión ha sido desmentida por Luis Miguel en varias ocasiones.

¿Qué ha dicho Luis Miguel sobre la desaparición de su madre?

Si bien Luis Miguel en persona no ha dado muchas declaraciones sobre su madre, quien si lo hizo fue Ángel Leopoldo “Polo” Martínez, uno de los mejores amigos del cantante.

“Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo, y no hablamos más. Cuando algunos parientes dicen que Luis no la buscó, no es así: la buscó por todos lados. Lo dije mucho tiempo antes de que salga la serie: Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos”, aseguró Martínez.

“Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo: “Que Dios la tenga en la gloria”. Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso”, continuó el amigo de Luis Miguel.

Incluso en la serie de Netflix “Luis Miguel: La Serie”, se puede ver como Luis Miguel visitó países como Argentina, España e Italia buscando a su madre. Trabajó en conjunto con el MOSAD, pero nunca se reveló qué ocurrió realmente con Marcela Basteri.

La desaparición de la madre de Luis Miguel fue sin dudas uno de los momentos más duros en la vida del cantante y su familia, e incluso varias agencias de investigación a nivel mundial trabajan día a día para averiguar el paradero de la mujer, sin que Luis Miguel se los haya pedido.