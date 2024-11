Ana Serradilla y Erik Hayser llegan a la cita tempranera en la vieja y tradicional fuente de los Coyotes, en Coyoacán.

Luego de posar para unas cuantas fotos ahí sin importar que les salpique el agua, se dirigen a otra más pequeña que está a unos 20 metros, pero está seca.

“¡Es nuestro lugar!”, exclama ella emocionada, mientras que él sonríe recordando lo ocurrido entre ambos, meses atrás.

Lee también: Liam Payne habría intentado escapar por el balcón del hotel CasaSur antes de su caída mortal

Foto: Fernanda Rojas/ El universal

Ahí, los actores grabaron una de las secuencias que promete ser más entrañable de la serie Ahora que no estás, de Prime Video, que se presenta hoy de manera oficial a la prensa, aunque su estreno será el 25 de diciembre.

La historia dirigida por Pepe Bojórquez sigue inicialmente a la pareja de Mía y Javi, quienes están felices con su vida, hasta que ella muere y le deja instrucciones para que conozca a otras mujeres.

“Es una serie que habla sobre volver a empezar, reiniciar, cuando sientes que tu vida se acabó. Mucha gente piensa que va a ser tristísima o te va a desgarrar el corazón, y sí, pero también le va a poner un buen curita para saber que sí se puede salir de un bache”, dice Ana.

Ahora que no estás cuenta con la actuación de Dominika Paleta, Jacqueline Andere, Sandra Echeverría, Gaby Espino, Yare Santana y Laura de Ita, entre otras.

Antes de la presentación oficial, tanto Ana como Erik charlan con EL UNIVERSAL de temas alusivos a la serie, durante lo cual ella revela haber caído en depresión en algún momento de su vida, mientras que él cuenta sobre el miedo a perder a sus seres queridos.

“¡Es nuestro lugar!”, exclamó Ana Serradilla mientras recuerda, con Erik Haysher, cuando grabaron una secuencia de la serie. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

¿En qué momento sintieron que no iban a poder seguir?

Ana (AS): No sé si me dio antes de tiempo la crisis de la mitad de la vida y caí en una depresión muy fuerte. Al mismo tiempo enfrenté cuestiones de salud que me hicieron pensar que pues mi tiempo se había acabado y que tal vez ya había vivido lo que tenía que vivir.

Estaba como tirando la toalla y ya no quería actuar, no quería hacer nada de mi vida. Pero de pronto encontré a Raúl (su pareja actual) y sin duda marcó un antes y después de mi vida. Me di cuenta de que sí hay una luz al final de túnel.

Erik (EH): Yo entré en una etapa de madurez en mi vida en la que comencé a sentir que en cualquier momento mis padres, mis abuelos y seres queridos se van a ir.

También supe que mi pareja Fer (Castillo, actriz) tuvo un problema hace años y entonces yo necesitaba convertir en arte mucho de ese dolor que había sentido. Y la serie fue para mi la vía perfecta, mucho de lo que está ahí es el Erik real, me sentí sin máscaras, era un momento de vulnerabilidad.

¿También le dejarían instrucciones a su pareja para que fuera feliz con alguien más?

AS: Sí le he dicho a mi pareja que me gustaría que fuera feliz cuando yo no estuviera. Pero en contraparte siento, y se me quiebra la voz al decirlo, que mi vida colapsaría mucho si él me faltara, yo no sabría cómo encontrar esa luz y le pediría a él, en las estrellas, que me guiara para encontrarla.

A mí un día me cayó el veinte de que había estado toda mi vida dedicándome al trabajo y no tenía una pareja y una familia, aunque sí una carrera prolífica: era una mujer independiente, pero estaba completamente sola y no había dejado un legado. Claro, había dejado un legado fílmico o laboral, pero realmente no uno emocional con un vínculo afectivo y eso me empezó a matar.

Lee también: "Aguántese": el consejo que Emiliano Aguilar le manda a su hermana, Ángela

EH: Por supuesto. Yo vivo la vida como si cada día fuera el último y ahora tiene más sentido la frase que se dice en la serie: “No estamos aquí por mucho rato, estamos aquí para pasar un buen rato”. Creo que el momento claro fue cuando nació mi hijo (Liam, nacido en 2020), entré en una etapa de madurez y de obligarme a ver el mundo desde otra perspectiva.

¿Cómo les gustaría ser recordados, cuál sería su epitafio?

AS: El epitafio sería “Gracias, no puedo estar más agradecida”. La vida es bonita y qué interesante con todo y sus sinsabores. Me gustaría dejar algo bueno en lo espiritual.

EH: Igual “Gracias”. Si alguien me recuerda con una sonrisa, con eso me doy por bien servido.