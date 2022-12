El desconocido nivel de estudios de la modelo más popular de OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas más usadas. Cada vez hay más influencer que deciden abrir su cuenta y mostrar su contenido para adultos obteniendo grandes ganancias. Si bien la mayoría de ellas triunfa, lo cierto es que hay un grupo selecto de modelos a las que cada vez les va mejor.

Una de ellas es Yanet García quien viene arrasando con sus publicaciones en la red social. Incluso figura entre las mujeres más populares y deseadas de la plataforma. Sin embargo, lo de ella no es solo fotos. La influencer se ha preparado en la vida y cuenta con un gran nivel de estudios que es desconocido por muchos.

Cuál es el nivel de estudios de Yanet García

Además de modelo, Yanet García comenzó su incursión en el mundo de los negocios cuando tenía tan solo 20 años. Con esa edad ella consiguió abrir su propia agencia de modelos en Santiago, Nuevo León. La academia se llamó Yanet García Models". Son pocos los que saben que la chica fitness llegó a participar en un concurso de belleza en ese estado.

No faltó mucho para que con su personalidad extrovertida la llevaran a triunfar en OnlyFans. Allí cobra cerca de 20 dólares mensuales para quienes quieran acceder a su contenido. La enorme de cantidad de seguidores en la plataforma le han permitido hasta comprarse su propio apartamento en Manhattan, Nueva York, algo que por mucho tiempo pensó que no era posible.



Pero antes de triunfar en las redes sociales Yanet García se preparó y estudió. La ex “Chica del clima” se recibió hace tiempo de contadora pública, aunque este no es el único título que tiene en su haber. Ella también se certificó como coach nutricional en el "Institute for Intergrative Nutrition" de Nueva York. ¿Nada mal no?.