El curioso tatuaje de Julián Figueroa que tiene que ver con la muerte y Joan Sebastian

Julián Figueroa sentía mucho amor y admiración por su papá Joan Sebastian, su muerte, hace ocho años, lo marcó, y horas antes de morir, Julián lo recordó con un emotivo mensaje en sus redes; desde hace años, el hijo de Maribel Guardia llevaba tatuado a su padre en la piel en un tatuaje muy especial.

Julián decía que de su papá había heredado los gestos, el carácter, el que a ambos les gustaba la soledad y componer música; admitió que le hubiera gustado tener más de su madre Maribel Guardia, pues ella era un ideal para él.

En entrevista en el programa “Montse y Joe”, Julián habló de sus padres, que aunque se separaron cuando él era un niño, siempre pudo contar con ambos, pues como expareja se llevaban muy bien.

Julián reconoció en aquella conversación que su papá era más coqueto que su mamá, pues en realidad ella no era coqueta, sino “toda felicidad y bondad”, además de ser muy hermosa.

“Yo de mi mamá quisiera tener más cosas, quisiera aprender cada día más cosas de ella porque es mi ideal de persona porque creo que es una excelente mujer, creo que no me parezco en muchas cosas a ella pero me gustaría parecerme más a ella”, expresó en aquel momento.

El curioso tatuaje de Julián Figueroa

En la parte inferior del brazo derecho, Julián tenía un tatuaje que en sus propias palabras significaba “fe, amor y suerte”, pues estaba compuesto por una cruz, un corazón y una herradura, y era el escudo de la ganadería de su papá Joan Sebastian; a dicho tatuaje él le agregó un cráneo, que hacía alusión a la muerte.

En mayo de 2022, hace casi un año, Julián asistió al programa “La mesa caliente”, donde mostró su peculiar tatuaje al que le había agregado el símbolo de la muerte en la parte central, y en el otro brazo un reloj, símbolo del tiempo, pues la muerte y el tiempo eran aspectos muy importantes para él.

Julián se hizo un tatuaje que tenía que ver con su padre y la muerte. Foto: Captura "La mesa caliente".

Consideró que si se tenía consciencia de que la muerte estaba presente, y que el tiempo que se tiene es limitado, se aprovecharía mejor la vida, que dijo, era un regalo.

“Creo que el tiempo y la muerte nos delimitan; finalmente la muerte y el tiempo son nuestras limitantes y si tú eres consciente de que tienes el tiempo limitado, y que está la muerte presente, aprovechas la vida”, expresó.

El último mensaje que compartió Julián en Instagram justamente está relacionado con la muerte y con su padre Joan Sebastian; en él, Julián deja claro lo mucho que lo extraña y que se vale mostrarse vulnerable ante el sentimiento de desolación cuando un ser querido muere.

“Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi. Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”, se lee.

