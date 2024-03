El cine mexicano, continúa con paso firme

Con más de medio millón de asistentes conseguidos por la comedia “Todas menos tú”, así como la buena aceptación que “Señora influencer” está teniendo en streaming, donde este lunes se mantuvo dentro de las cinco más vistas de Prime Video, se confirma que el cine mexicano va avanzando de manera sostenida.

“Hay una tendencia a la alza y creo hay dos factores ayudando: uno, que ha habido mucho producto de calidad y eso da fe en el cine mexicano y, otro, es que nos hemos estado ayudando entre todos”, dice Carlos Hernández, de la compañía Cinépolis Distribución.

“Es cierto que Señora Influencer no es tan popular como Chilangolandia, pero hizo 24 millones de pesos (en su corrida en cines), más que Confesiones, que hizo 23 millones, pero que no estuvo mal porque era clasificación C (para mayores de 18 años). Heroico, que pudo ser una película que se quedara en salas de arte, se le dio un empujón y gustó a la gente, hizo 34 millones, entonces, hay algo que certifica la calidad del cine nacional”, explica.

Este fin de semana, la comedia “Noche de bodas” protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides y que distribuye Videocine, logró 250 mil boletos vendidos (números redondos), ubicándose en el tercer sitio de la lista de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfico, sólo detrás de “Duna Parte Dos” y “Kung Fu Panda 4”.

“Lo que está buscando la gente es una buena historia; lamentablemente al cine mexicano se le tiene el estigma de que es un género, pero no es así, hay varios que maneja y no sólo es comedia o melodrama”, apunta.

Ayer, la Canacine dio a conocer el Five Ten de las películas mexicanas proyectadas el pasado fin de semana que por supuesto encabeza el lanzamiento “Noche de bodas”.

A ella le sigue “Todas menos tu”, que un mes de haberse estrenado contabilizó la venta de más de 20 mil boletos, seguida por la de terror “Desaparecer por completo”, con 19 mil; “El Halcón” que registró mil 700 butacas ocupadas y la independiente “Donde duermen los pájaros”, con cerca de mil espectadores.

Entre las películas nacionales que están contempladas en el siguiente semestre se encuentran “Casi el paraíso”, adaptación fílmica de la novela de Luis Spota; “Un actor malo”, con Fiona Palomo y Alfonso Dosal, así como “Entra en mi vida” con Paulina Goto.

