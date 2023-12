El Cigala le desea suerte a Argentina

Desde que Javier Milei, quien hasido denominado como un político que representa a la extrema derecha, ganó las elecciones presidenciales en Argentina, distintos artistas se han expresado respecto al triunfo, tanto los nacidos en Argentina, como internacionales que tienen un gran vínculo con el país sudamericano.

Algunos de esas figuras fueron el actor Ricardo Darín, el cantautor Andrés Calamaro, y también el español y cantante de flamenco Diego el Cigala ha dado su postura ante el nuevo gobierno argentino.

“Yo no soy político, ni tampoco me gusta hablar de política porque no es lo mío, pero quiero mucho a Argentina, tengo muchos amigos argentinos, y por eso le deseo toda la suerte del mundo a este presidente que ha entrado”, comenta Diego en entrevista.

Además el representante de la música flamenca, considera que la entrada de Javier Milei aunque puede ser vertiginosa por significar un fuerte cambio para el país, desea que le vaya bien, pues Argentina es clave para la música que se hace en Latinoamérica.

“Ojalá que con su entrada se siga promoviendo la música en toda la Argentina, porque es un país muy importante para la industria, por eso confío en que este nuevo presidente haga las cosas bien”, comparte el intpérprete.

Diego Ramón Jiménez Salazar, ? más conocido por su nombre artístico, Cigala, estrena el disco titulado Obras maestras en donde recopiló boleros mexicanos, por su cercanía en “pasión”, dice, con el género flamenco, y esa misma cercanía que tiene también la música española con el tango de Sudamérica.

“Es un país tan bonito Argentina, y el flamenco necesita de él; el flamenco ha ido muchas veces a ese país y deseo que también con este nuevo gobierno podamos regresar”, señala.

Diego el Cigala desea que con este gobierno la música siga siendo impulsada, para que pueda regresar a presentarse en vivo para sus seguidores en Argentina, y así cumplir con una asignatura personal que tiene pendiente.

“Tengo una asignatura pendiente con todos mis amigos argentinos, que es poder cantar en el Teatro Colón, eso también tiene que venir y ojalá lo logremos el próximo año”, asegura.