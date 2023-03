El chico que oculta su paso por Star Wars

A sus 14 años, Antonio Viña es uno de los mexicanos más conocidos en el orbe, pero cada que puede, opta por pasar desapercibido. Él es quien durante tres episodios de la primera temporada de Andor, de la saga Star Wars, interpreta la versión niño de Cassian Andor, personaje encarnado por Diego Luna.

“La vida no cambió como tal, pero algunas amistades se fueron, me dejaron de hablar y no sé por qué, pero bueno, triste por ellos. Otros, al revés, me preguntaron que porqué no les había dicho que estaba en Star Wars”, cuenta el pequeño.

“Estoy un poco en el anonimato porque no me la paso diciendo que estuve y cuando hay alguien que no me conoce, cierro la boca”, agrega el surgido de las filas del CEA de Televisa.

¿Pero realmente Antonio puede estar en el anonimato? Disney+, donde se encuentra la serie, tiene presencia prácticamente en todos los continentes y, hasta mediados del año pasado, rebasaba los 90 millones de suscriptores.

Este fin de semana forma parte de La Mole, convención de cómics que se realiza en el WTC, donde reparte autógrafos y fotografías a los fans.

“A mí me da pena verme, la verdad sólo la he visto (la serie) una vez”, destaca.

Su entrada al mundo de Star Wars, recuerda, fue una casualidad, porque ni siquiera deseaba hacer el casting, al tenerlo que hacer en inglés, idioma del que no sabía nada hace tres años.

“Pero dije: ‘bueno, lo hago para ver cómo es’”, cuenta.

Era 2020 y hasta entonces desconocía para qué proyecto era la prueba y sólo sabía de la existencia de una nave.

Un día, le avisaron que debía viajar a un coldback (donde asisten los candidatos finalistas para un personaje) a Inglaterra y ahí se despejaron todas las dudas que tenía.

“Pasa Diego Luna y mi papá se paró y le dijo: ‘¡hola, paisano!’ Creo que él ha de ver pensando: ‘¿dónde está seguridad?’ (risas). Y yo, con la boca abierta.

“Nos dijeron que las grabaciones eran en junio, pero entra la pandemia y nos mandaron a casa con la indicación de que no saliéramos. Y sí regresamos en junio, pero de 2021 (risas), yo aproveché la pandemia para ponerme las pilas y estudiar inglés”, detalla.

Durante 2022 prácticamente no hizo nada laboral. En este año realizó una serie. ¿Acaso la segunda temporada de Andor? Antonio sonríe y suelta: “No sé, ya se sabrá”.

Pronto espera el estreno del filme Armas blancas y en plataforma integra el reparto de la serie Claramente.

Ron Perlman alegra a fans

A Luis Fernando Flores le cayó bien Ron Perlman, durante los pocos segundos que pudo cruzar palabra con él la tarde de ayer en La Mole: “Le dije que me gustaba mucho su trabajo, es buena onda”, dice feliz instantes después de conocerlo.

El joven, con su funko de Hellboy recién autografiado por el actor estadounidense, ha sido uno de las decenas de asistentes a la convención de cómics.

Perlman, por su parte, se ha mostrado con los fans siempre amable y sonriente, agradeciendo su presencia.

A diferencia del viernes, cuando a Tenoch Huerta se le gritó “papacito” y “hazme un hijo”, la gente no fue tan efusiva. Quizás porque ayer la mesa del mexicano estaba frente a la puerta del salón donde daba el autógrafo y la de Perlman, a un costado.

“Nada de fotos”, gritaron representantes de los organizadores al público de la convención y la prensa ahí reunida.

“Tenemos órdenes de no dejar que nadie, ni los medios, le tomen fotos a invitados internacionales”, agregan a pregunta expresa.

Ninguno de los asistentes apareció caracterizado del Demonio Rojo surgido de los cómics, distinto a lo ocurrido con Tenoch, cuando varios fanáticos de todas las edades arribaron disfrazados de Namor (personaje de Tenoch) o de guerreros de la ciudad marina Talocan de la película Black Panther: Wakanda forever, donde aparece el actor mexicano.

Perlman, considerado actor fetiche del director tapatío Guillermo del Toro, quien lo ha llevado en La invención de Cronos y Titanes del Pacífico, también estará hoy en La Mole, con el añadido de tener programada una conferencia.