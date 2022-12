El blooper de Danna Paola en pleno concierto que da la vuelta al mundo

Desde hace un par de años que Danna Paola ha decidido dedicarse al 100% a su música, y actualmente está realizando una gira muy exitosa, la cual la está llevando por diversas ciudades de México.

Recientemente la pareja de Alex Hoyer volvió a ser noticia por una falla o accidente producido en su concierto. Decimos que volvió a tener un accidente ya que hace un par de semanas, mientras realizaba un número de baile, Danna Paola se dio un golpe muy fuerte en una de sus cejas en pleno concierto.

Ahora la intérprete de “Mala fama” tuvo un problema con un arnés en pleno show. La usuaria de Tik Tok @marcemoreno_ publicó en su cuenta un video donde se puede ver a Danna Paola colgada de un arnés, sin embargo los técnicos calcularon mal y la cantante nunca llegó a quedar parada sobre una tarima.

Este hecho ocurrió en uno de los conciertos que Danna Paola dio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Muchas personas se ríen del accidente, pero podría haber terminado en un grave accidente, ya que el arnés sostenía a la intérprete de “Xtasis” a muchos metros de altura.

Danna Paola aseguró que el arnés no se probó antes del concierto por lo que terminó tropezando y cayendo de ella. “¡A la mier**! No, pues, ya me fui, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta”, dijo Danna Paola en el concierto.

Sin embargo la cantante se tomó la situación con mucho humor para no preocupar a sus fanáticos. “Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, dijo la cantante mientras seguía colgando del arnés.



Danna Paola sufre accidente con un arnés en pleno concierto pic.twitter.com/lqUdaD3WUz — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 1, 2022

Se espera que la cantante y su equipo técnico solucionen este error para los próximos conciertos, ya que es una pena que los fanáticos de Danna Paola tengan que vivir estos momentos angustiantes donde ven que la vida de su intérprete preferida corre peligro.