El Bebeto cambia el regional por la cumbia

El cantante nominado al Latín Grammy ‘El Bebeto’ presentó su más reciente sencillo promocional “Dónde estás”, un cover de la icónica agrupación Los Bukis y escrita por Marco Antonio Solís.

“Dónde estás” es el primer sencillo de su nueva producción, compuesta por 12 temas, donde por primera vez el cantante regional incursiona en la cumbia. Después de muchos años de cantar banda, mariachi y canciones románticas.

“Es una versión de banda, que busca tener el mismo éxito que la versión original tuvo en sus tiempos y sin perder la letra y la esencia de esta misma”, aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL.

La pandemia fue un golpe bastante duro en su trayectoria pues al igual que el resto del mundo se vio frenado en realizar sus nuevas producciones.

“Lo más difícil que me ha pasado ha sido esto de la pandemia, bueno yo creo que no solo a mí, sino también a la mayor parte de los compañeros y a todos en general, lo más difícil de mi carrera es cuando tropiezo y el creer que ya estés donde tienes que estar y no es así”, dijo “El Bebeto”.

El nuevo lanzamiento se hace posible gracias a Latin Power Music y a Universal Music Group. “Dónde estás” se estrena con su video musical grabado en Allende, Nuevo León, bajo la dirección y producción del audiovisualista José Serrano, quien dejó al descubierto el lado más histriónico de ‘El Bebeto’, conservando los clásicos elementos de la música regional mexicana: el campo, los instrumentos musicales y los músicos en vivo.



El cantante cuenta ya con 3.2 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma seguidores en sus redes sociales con 1.2 millones en su Instagram, el cantante platicó que quiere estar más activo en sus redes sociales y que esto lo ayuda a estar más cerca de su público y de llegar a más rápido a todos ellos.

“Hoy en día las redes sociales son el medio por el cual se comunican los jóvenes, en donde están al pendiente de lo que está en el momento y son bastante importantes, cabe destacar que a mí me toco más fuerte el Facebook y Twitter, del Instagram para acá ha evolucionado más y uno se tiene que ir adaptando más a todo eso, son una gran magia lo que hacen y toda la música se puede hacer más global e internacional”, dijo.

