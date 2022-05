El baterista Sam Fogarino, el gran ausente en el concierto de Interpol

Mirar a los ojos y agradecer a cada uno de los fanáticos de Interpol en el Palacio de los Deportes, era el sueño del baterista Sam Fogarino, lamentablemente no pudo cumplir su deseo debido a que se enfermó horas antes de salir al escenario.

Durante una entrevista hecha por EL UNIVERSAL expresó que, sabía que el poder agradecer personalmente a cada uno de sus fans era imposible, pero no se quería ir de México diciendo solamente "gracias" cuando finalizará el concierto, así que aprovechaba el medio para decirles que, siempre estuvo pensando en cada uno, sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia.

“Bueno, en la pandemia me deprimí, no podía estar con la gente, me estaba quedando sin comida, me estaba quedando sin dinero, prendía el radio, me subía a mi auto y conducía, ya sabes, como problemas de privilegiados. Y decía ‘Oh Dios ¿cómo podemos resolver esto? y afortunadamente ya volvimos al trabajo y, tal vez como muchos dirán que no hablo en serio y que sólo estoy aquí sentado contigo diciendo (en la entrevista), ‘bueno estoy aquí, gracias, buenas noches, te queremos México’ y que saldré de esta habitación y me olvidaré en donde estoy, pero no, realmente me gustaría agradecer a cada persona, a través de este medio, quiero que vean la honestidad en mis ojos, de que tal vez no pude estar ahí contigo en esos momento difíciles, pero pensé en ti”, expresó.

El día más esperado del baterista llegó, y aunque miles de personas esperaban verlo en acción, alguien más estaba sentado en su lugar.

"Muchísimas gracias, es genial estar aquí con todos ustedes, desafortunadamente Sam se enfermó de último momento y no puede estar aquí...", anunció el vocalista de la banda Paul Banks, sin dar más detalles.

A pesar de la ausencia de Sam la banda se entregó por completo y dejó el corazón en cada una de las canciones que interpretaron durante su presentación en el Domo de Cobre.

El espectáculo arrancó alrededor de las 21:40 horas con temas como, "Untitled", "Evil", "Fables", "Take you on a cruise", entre otras.

Hablando en español durante toda su presentación, el vocalista no dejó de agradecer en cada momento por la devoción y cariño que demostraban sus admiradores.

Fueron 21 mil 100 personas las que no dejaron de gritar durante toda la noche, de acuerdo a datos oficiales de Ocesa.

"Son fantásticos gracias, ha pasado muchos años desde la última vez que estuvimos aquí y nos da mucho placer volver estar aquí con todos ustedes, gracias por salir sólo para vernos", comentó el cantante.

La velada continuó con, éxitos como, "Narc", "Something changed", "Rest my chemistry", "Leif Erikson", "The new" y muchas más, las cuales hicieron estremecer el recinto.

Con una escenografía en donde la iluminación estaba escalonada, dieron un efecto inmersivo que cambiaba al compás de cada canción.

"Queremos decir muchas gracias a los fans, son increíbles", enfatizó Banks.

Tras más de una hora de espectáculo que hizo que todos los asistentes se estremecieron y de la emoción aventaran cerveza por doquier, la banda de despidió con, "Lights", "Slow hands" y "Not even jail".

"Muchas gracias, esperamos verlos muy pronto porque ha sido un gran placer", dijo el cantante antes de bajar del escenario.

