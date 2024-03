¡El amor triunfa! Laura León, la "Tesorito", lista para decir "sí, acepto" junto a misterioso hombre

Laura León, conocida como la “Tesorito”, parece haber encontrado a su príncipe azul, ya que se encamina hacia el altar después de mantener una relación de dos años.

Como bien dicen, para el amor no hay edad, y a sus 71 años, dio a conocer que su novio ya le entregó el anillo y que desean pasar más tiempo juntos.

“Estoy a punto de casarme. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, compartió con Telediario.

Foto: Archivo El Universal

Lee también: María Victoria celebra 97 años con fiesta junto a Aracely Arámbula

Además, tras la boda, la famosa planea alejarse momentáneamente del mundo del espectáculo con el objetivo de llevar una vida más tranquila y ser feliz junto a su futuro esposo.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace”, comentó.

La intérprete reconoció que ha dedicado toda su vida a su carrera artística. No obstante, considera que aún le falta descubrir cosas de ella misma.

“Te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, reiteró.

¿Quién es el futuro esposo de Laura León?

En enero, la intérprete de “Suavecito” confesó que su pareja vive en Estados Unidos y es una persona que no está relacionada con el medio, además lo elogió públicamente.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor”, expresó.

La cantante dice que la tv contribuye a que la imagen de la mujer se deteriore. Foto: INSTAGRAM

Lee también: ¿Qué es la dexametasona y contra qué enfermedades se usa aparte del Covid-19?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.