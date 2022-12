Con un contundente mensaje en las redes sociales, la actriz Eiza González puso un alto a los rumores que aseguran se encuentra iniciando un nuevo romance con el actor James Marsden, esto luego de que fueran vistos juntos durante la fiesta de Navidad que organizó Leonardo DiCaprio este fin de semana.

A su llegada al evento, la mexicana fue cuestionada por la prensa que se encontraba en el lugar y tajante negó cualquier relación que no fuera de amistad con el galán hollywoodense: "la gente tiene amigos", dijo.

Sin embargo, las especulaciones continuaron por lo que, a través de su cuenta oficial de Twitter, la protagonista de "Ambulance" explotó y no sólo dejó claro que no tiene nada que ver con el actor de "Enchanted", sino que pidió dejen de relacionarla con cualquier hombre que está cerca de ella: "Repito. La gente tiene amigos. Por millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance", escribió.

Por si fuera poco, González también aseguró que losinventos alrededor de su vida orivada son sólo un acto de misoginia a los que también exigió les pongan un fin: "Paren con su misoginia por el amor de Dios", agregó.

Esta no es la primera vez que la actriz es relacionada sentimentalmente con algún colega, recientemente se dijo que habría iniciado un romance con el actor Jason Momoa, luego de que fueran vistos paseando en una motociclet y posteriormente con el productor Mohammed Al Turki, con quien apareció en una fotografía.

"Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre por favor dejen de inventar y tratar de relacionarme con cualquier hombre que esté cerca de mí. Las mujeres pueden tener amigas y amigos", dijo en ese entonces.

