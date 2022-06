Ego y envidias: Diego de Erice cuenta por qué abandonó "Me caigo de risa"

Diego de Erice es un comunicólogo que se convirtió en actor, luego en conductor, y hoy en productor y ¡hasta pintor! En el camino a la fama y el éxito, se ha visto frente a trabas dentro del mundo de la televisión, hecho del que está muy consiente pues reconoce que “el medio es así”, ya que las envidias, el ego y la constante competición fueron unos de los motivos por los que dejó de participar en el programa “Me caigo de risa”, en el que, de pronto, ya no se le requirió.

En 2009, el actor de 35 años tuvo su primera oportunidad en televisión, pero fue en 2013 cuando alcanzó el reconocimiento del público en la telenovela “Qué pobres tan ricos”, donde interpretó a Leonardo Ruizpalacios, pareja de Diego Armando Escandiondas, el personaje de José Eduardo Derbez. Sin embargo, las preferencias del actor fueron relacionadas con las de su personaje, por lo que los medios rumoraron que era gay, aunque de Erice aclaró que no.

“Salieron un montón de notas donde se rumoraba que era gay”, recordó, lo que le sirvió para entender que en el medio del espectáculo siempre se va a hablar. Fue así que decidió aclarar las especulaciones en torno a sus preferencias sexuales, no porque le molestara sino por respeto a su familia y la gente que lo rodea, reveló en el programa "Confesiones".

“A mí no me daría empacho decir si soy gay si fuera gay”, aseguró. “Y no, no soy gay, me encantan las mujeres, me fascinan las mujeres”. En cambio, Diego compartió que conoce muchas personas que han decidido ocultar sus preferencias por la presión social. “Me cuesta trabajo saber que tengo amigos que tienen que esconder esta doble vida, y digo: -¡Qué pesado, wey! O sea de por si es pesado llevar una vida, ¿llevar dos? No, chato”.

Además, indicó que interpretar personajes gay le ha parecido muy importante, pues para él ha representado una forma de darle voz a un sector que debe ser escuchado.

Pero luego de darse a conocer en el mundo de las telenovelas como “Amores verdaderos”, “Antes muerta que Lichita” y “El bien amado”, de Erice incursionó en el programa de comedia “Me caigo de risa”, en el que participó casi dos años, sin embargo, cuando comenzó una de las temporadas más recientes, le informaron que el programa seguía, pero él ya no estaba contemplado dentro del show.

El actor reconoció que se debió a diferencias con la producción: “En esta carrera el celo y el ego profesional son muy fuertes y si no lo sabes manejar, si no eres seguro de quién eres puedes caer en el rollo de envidias, celos, pleitos y medir quién tiene la cresta más alta”, indicó.

“En mi caso, yo soy muy seguro de mí mismo, prueba de eso es que mi trabajo es el que me ha abierto las puertas, me ha llevado donde estoy. Nadie me ha dado un empujoncito, nadie me ha puesto las cosas gratis”, pero no por eso la noticia de su salida le fue indiferente, pues reconoció que se sintió afectado emocionalmente, ya que le hizo cuestionarse si trabajaba lo suficientemente bien.

“En las temporadas que estuve amé hacerlo”, expresó, pero “es un formato que si no te diviertes no jala. Te tienes que divertir para divertir a la gente en casa”.

Cuando una puerta se cierra, se abre otra



Foto: Diego de Erice, vía Instagram

No pasó mucho para que Diego cayera en cuenta que terminar su ciclo en “Me caigo de risa”, le abriría también otros puntos de oportunidad como significó su conducción en “Inseparables”, un reality show de parejas famosas. El actor recordó que la invitación que recibió fue para formar parte de los competidores, a lado de Irán Castillo, actriz con la que salió un tiempo, pero no aceptó, ya que siempre ha mantenido su vida amorosa en privado, pero aprovechó para ofrecerse a llevar la batuta del programa.

“Me invitan a entrar pero dije yo no me voy a abrir en un reality show, porque mi vida privada es muy privada, pero (les dije) lo conduzco con mucho gusto y me lo quedé”.

Este proyecto significó una responsabilidad enorme, pues fue el primer programa en el que estaba como cabeza, dando un gran resultado, lo que llevó a la creación de tres temporadas, pero a la llegada de la última edición, el actor ya no pudo formar parte del proyecto por otro compromiso laboral que tenía destinado, la telenovela “La herencia”.

“Ya tenía un compromiso, era mi regreso a las telenovelas y así me quedo sin conducir la tercera temporada de ‘Inseparables’”, se sinceró. “Me dolió en el alma, fue un proyecto que construimos todos desde cero, no sabíamos cómo era el formato, cómo aterrizarlo”, destacó.

Ahora, con Mauricio Barcelata al frente del show, de Erice está consiente que quizá ya no volverá a conducir “Inseparables”, pero “si viene una cuarta temporada y me invitan por supuesto que diré que sí, es un programa que me siento parte de”, dijo.

