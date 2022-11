Efraín Berry recuerda el infierno que vivió al enfermar de Covid

La experiencia de haberse contagiado de Covid-19, en la primera etapa de la pandemia, junto con neumonía, realmente puso a Efraín Berry ante posibilidad de morir, tanto así que dejó todo listo por si llegara a ocurrir.

El actor se contagió en agosto de 2020 y conforme fue avanzando el virus se le complicó con neumonía, lo cual señaló que literalmente marcó un antes y un después en su vida.

“Resultó una experiencia muy traumática en muchos niveles, en el físico, psicológico, en lo emocional, pero que también me deja muchos aprendizajes, enseñanzas y mucho crecimiento”.

Esta amarga experiencia, recordó Berry en el marco del Día mundial contra la neumonía, lo motivó para sumarse a Pfizer a una serie de actividades gratuitas de capacitación pulmonar en dos centros comerciales en la ciudad (Parque Delta y Parque Toreo) y que hoy será el último día.

“Ha sido la vez que más consciente he tenido esa posibilidad y más real se ha vuelto de enfrentarme a la muerte y entender, hacer las paces con lo que he vivido y con lo que esté por pasar, con dar un desenlace y hacerlo lo más tranquilo posible”.

Sus primeros síntomas al enfermarse, dijo, fue desorientación, así como cosquilleo en las manos y en los pies, después ya no pudo controlar el nerviosismo; posteriormente le dio fiebre y es cuando se realizó la prueba de Covid, que dio positivo.

“Imagínate qué tan cercano estuve de esta experiencia de la muerte que literal senté a mi esposa y le dije: mira, estas son las contraseñas de mis cuentas, esto es lo que hay, éstas son las escrituras, aquí están las facturas, tenemos que hablarle a tal, avísale a tal, si me voy a un hospital es muy posible que no regrese.

“Le dije: estate tranquila, todo va a estar bien, lo que tenga que ser será y esa fue mi manera de despedir. Siempre dicen que cuando te despidas, no alarmes al otro, o que no te despidas para no alarmar al otro, pero yo creo que sí es mejor hacerlo cuando ves una posibilidad muy real de que no vuelvas a ver a alguien”.