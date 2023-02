Eduin Caz pasa madrugadas tristes, tras rompimiento con Daisy Anahy: "No es fácil, plebada"

Eduin Caz no oculta la tristeza que le produce su separación de Daisy Anahy, con quien sostenía una relación desde hace 14 años cuando se conocieron en la preparatoria por lo que, en los últimos días, el cantante de Grupo Firme no sólo ha asegurado que está haciendo “su luchita” para recuperarla, sino que ha amenizado su desolación con canciones tristes, pues no ha dejado de escuchar “Ayúdame” de Intocable.

Fue el pasado jueves cuando, en su participación en los Premios lo nuestro, Eduin sorprendió al llamar a Daisy Anahy como su “exesposa” pues, desde hace unos meses, habían comenzado a sonar rumores acerca de que él cantante y su esposa se habían separado debido a las supuestas infidelidades de Caz, sin embargo, la pareja siempre había negado dichas especulaciones, culpando a la prensa y a las personas mal intencionadas que los querían ver distanciados.



Foto: Instagram

Pero ahora fue el intérprete de “Ya supérame” quien, tras múltiples dimes y diretes, confirmó que se separó de la madre de sus hijos, Eduin Gerardo y Geraldine, cuando al recibir siete de los nueve premios a los que fue nominado a lado de la agrupación que lidera, los dedicara a Daisy refiriéndose a ella como su “exesposa”, situación que desencajó a sus fans pues, por más que se hayan dado un tiempo, aseguran que todavía no atraviesan un divorcio para que la denomine así.

Aunque mucho se ha dicho acerca de que Eduin es el primer interesado en dar a conocer que está soltero, el músico de 28 años no ha dejado de compartir contenidos en su cuenta de Instagram en los que hace alusión al triste momento que atraviesa, pues ha sugerido que fue Daisy quien lo “abandonó”, motivo por el que está haciendo su máximo esfuerzo en búsqueda de una reconciliación, pues cabe señalar que, pese a que llevan casado ochos años, su noviazgo tuvo lugar desde hace 14 años.

Fue así como la noche de ayer, Eduin compartió una historia en la que podía apreciarse que estaba escuchando “Ayúdame”, el exitoso tema de Intocable, agrupación que, de hecho, tributó durante los Premios lo nuestro, cantando un popurrí de sus canciones más emblemáticas con sus compañeros de agrupación.

A lo largo de su video, Caz reflexiona y comparte con sus más de siete millones de seguidores acerca del por qué escuchamos canciones tristes cuando atravesamos momentos complicados, si eso sólo le echa más sal a la herida, haciendo alusión a que se encuentra entristecido:

“Tengo una pregunta muy seria, ¿por qué cuando estás agitado pones canciones para agitarte más? No es fácil, plebada”, confió.

La canción de Intocable habla de la complicada transición que se atraviesa cuando dos personas que se aman se separan pues, una de ellas, por más que intenta, no puede olvidarse de a la persona de la que está enamorada, a la que le solicite que la ayuda a curar su dolor.

Algunas estrofas de la canción expresan:

“Ayúdame, defiéndeme de la terrible soledad que me deprime hasta quedar hundido en la obscuridad (…) hazme sentir que donde estés piensas en mí, que la distancia te haré mal

y buscas como regresar”.

Por su parte, Daisy Anahy que está en la espera de su tercer hijo a lado del interprete de regional mexicano ha preferido mantenerse hermética, aunque incondicional, pues se tomó el tiempo de felicitar a Grupo Firme por su exitosa presentación en los Premios lo nuestro, además de que ha hecho referencia de que, a veces, los momentos oscuros son necesarios para alcanzar la claridad necesaria, publicación que ha sido achacada a la separación de pareja que atraviesa.



Foto: Instagram

Así es la historia de amor entre Eduin Caz y Daisy Anahy



Foto: Instagram

Daisy y Eduin se conocieron hace muchos años, en 2009, cuando ambos estudiaban en la preparatoria. En esa época -ha relatado el cantante- se integró al taller de danza de la escuela y, a poco de realizar la presentación de su número de baile, fue uno de los encargados de vender los boletos para el show, los cuales vendió todos y cada uno de ellos a Daisy, quien le pidió que le diera todas las entradas con las que contaba.

Con el tiempo, los jóvenes comenzaron a salir y fue hace ocho años cuando en enero de 2015 contrajeron nupcias, al poco tiempo, se dio a conocer la noticia de que Daisy estaba esperando a su primogénito Eduin Gerardo y, en agosto del 2020, dieron la bienvenida a Geraldine; en la actualidad, están a la espera de su tercer bebé, en el que ya revelaron que será una niña.

melc