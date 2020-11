Eduardo Verástegui reiteró su apoyo a Donald Trump por ser un presidente provida y estar en contra del aborto, además, aseguró que la gran mayoría de los mexicanos están con él.

A través de un video, el actor enumeró las razones porque las que apoya a Trump, que compite en las elecciones presidenciales con Joe Biden.

En primer lugar resaltó la defensa de Trump de los derecho de vivir de los bebés no nacidos.

“Apoyo al presidente Trump por su defensa de derecho de vivir de los bebés no nacidos, en los EU se abortan más de un millón de bebés al año, el 22% de ellos son niños y niñas latinos, cada año, la vida de más de 220 mil bebés latinos es descartada".

Verástegui consideró que el aborto es el gran separador de las familias, pues aleja para siempre a los niños de sus padres, y aplaudió que Trump sea el presidente más provida que haya tenido Estados Unidos y que en consecuencia haya tomado acciones para evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a organizaciones que practican o promueven el aborto en el extranjero.

También lee: Paty Navidad llama "comunista" y "manipulador" al Papa Francisco por Joe Biden

“El gran separador de familias es el aborto, que separa para siempre a los niños de sus padres. Donald Trump ha sido el presidente más provida de los Estados Unidos, logró que la organización proabortista del país dejara de recibir fondos del gobierno federal. Es el primer presidente en declarar en las Naciones Unidas que no hay un derecho global al aborto. Tomó medidas para evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a organizaciones que practican o promueven el aborto en el extranjero incluyendo a nuestros países latinoamericanos”.

Finalmente, el actor, que no es la primera vez que externa su apoyo a Donald Trump, reconoció que la visión económica que tiene el actual mandatario de Estados Unidos, es la correcta, pues es el presidente que llevó la tasa del desempleo hispano al más bajo nivel histórico, además de aumentar la tasa de propiedad de viviendas hispanas y estar comprometido con solucionar la problemática de los dreamers.

Lee también: Eduardo Verástegui se lanza contra Joe Biden con foto fuera de contexto

“Apoyo al presidente Trump por su visión del rumbo económico que debe tomar este país porque es el presidente que llevó la tasa del desempleo hispano al más bajo nivel histórico, porque Trump creó más de tres millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas, los hispanos pudieron cumplir el sueño de la casa propia”.

Lee también: "La única opción nos guste o no, se llama Donald Trump", dice Paty Navidad

“Apoyo a Trump porque se ha comprometido a dar una solución permanente a los dreamers, firmó una orden ejecutiva para la prosperidad hispana que busca elevar los intereses de nuestra comunidad. Apoyo a Trump porque todo esto son hechos, no palabras. Vota por Donald Trump”.

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 2, 2020

En su cuenta de Instagram también compartió un extenso mensaje de apoyo a Donald Trump:

En tiempos de mentira universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario, afirmaba Orwell. Hoy, enfrentamos como humanidad un tiempo de situaciones extremas, que muchos tratan de aprovechar para establecer como “normalidad” un nuevo formato de relaciones humanas y de predominio. Quieren “deconstruir”, “resetear”, elaboran estrategias y narrativas para su provecho, sin compasión, sin fraternidad. Es lo que veo hoy ante las elecciones en EE.UU., en las que todos estamos embarcados. Veo dos lados: uno, el de los que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa; otro, donde se promueve el aborto e ideologías agresivas. Libertad vs. Ideologías. Lucho para que no haya división pero, mientras tanto, hay una elección en marcha y hay que optar entre un proyecto y el otro. Y ahí no tengo dudas: apoyo a Donald Trump.

Soy provida. Eso significa defender a los niños por nacer y a los ya nacidos, a los niños en situación de calle, a las mujeres en situación de vulnerabilidad, los adolescentes que sufren adicciones; los enfermos que no pueden pagar tratamiento médico adecuado; los ancianos abandonados, los discapacitados, los injustamente encarcelados. Es luchar para erradicar la trata de personas. El presidente Trump ha demostrado ser el Presidente más provida de la historia de los EE.UU. Defiendo la familia y defiendo a mi comunidad hispana. La generación de empleos es el mejor programa social. Los latinos venimos a EEUU a trabajar, no a que nos mantengan. Y sin dudas, el gran generador de empleos tiene nombre: Donald Trump. Hechos, no palabras.

Defiendo la libertad. Trump se ha comprometido a dar una solución permanente a los dreamers, y firmó una Orden Ejecutiva para la Prosperidad Hispana, que busca elevar los intereses de nuestra comunidad.

Hoy nos toca elegir por un modelo social o por otro. Pasada la elección, el verdadero poder estará en la capacidad de encuentro, de diálogo y de ser hermanos.

Si no somos nosotros, quiénes. Si no es ahora, cuándo. Todo lo que le sucede, bueno o malo, a un ser humano, también me sucede a mí. Porque somos un solo cuerpo, una sola humanidad. Vota por @realdonaldtrump.



rad