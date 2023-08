Eduardo Verástegui evalúa si buscará la presidencia

En máximo tres semanas Eduardo Verástegui tomará la decisión de si debe o no lanzarse como candidato a la presidencia de México. El actor de 49 años dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que está meditando la propuesta que desde hace varios meses le han sugerido.

“Lo estoy evaluando, yo no soy político, soy cineasta, pero sí estoy cansado de ver cómo violan a mi país”, dijo Verastegui.

En redes sociales ha hecho una campaña política con una iniciativa llamada “Viva México”, que defiende lo que el define como “los tres pilares de la nación: Dios, patria y familia”. Con este movimiento asegura que se postularía para las elecciones del 2024.

“Me han invitado muchos a participar en este proyecto independiente para las elecciones del 2 de junio a la presidencia de México, muy pronto voy a tomar una decisión, en las próximas tres semanas todos sabrán si es un sí o un no”, afirmó.

Su candidatura sería para tomar el puesto del mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, y Verastegui, quien también es productor, lo haría, según asegura, para buscar dar mejora a la situación de pobreza e inseguridad que se vive en el país.

“La mayoría de los mexicanos estamos cansados de los partidos políticos que te prometen y te prometen que ya vamos a llegar y más bien vamos hacia atrás. México es un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo, es un país donde no le permiten a la gente volar tan alto como quieren, es un país que no va bien, hay más pobreza, más inseguridad, los padres de familia temen que sus hijos no regresan a casa vivos, estamos muy mal”.

Eduardo está en México debido a la promoción de su nueva película “Sonido de la libertad” que denuncia la trata infantil entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

Durante la promoción de esta producción, en la que también actúa junto a Jim Cavizel, se ha reunido con mandatarios de distintos países incluyendo el expresidente Donald Trump, quien aplaudió tanto su trabajo que incluso sugirió que él sería el próximo presidente de México.

Al respecto el actor dijo que ha tardado en anunciar su decisión porque eso significaría dejar a un lado su carrera en la industria del entretenimiento.

“Estoy hablando con muchos ex asesores, es un proyecto que sería el más grande de mi vida entonces uno no puede tomarlo así a la ligera nada más porque te invitan o porque un presidente te dice ‘vamos adelante’, esto es muy serio”, señaló.

El actor, que comenzó su carrera en 1996 en la telenovela “Mi querida Isabel” pausó su labor en 2017 cuando decidió dejar de trabajar en televisión y concentrarse sólo en proyectos que respetarán su postura religiosa.

“Finalmente estoy viviendo el sueño mexicano y el sueño americano juntos y para lograr este éxito fueron 20 años y justo en este momento es donde empieza mi carrera y justo ahí es donde tendría que renunciar a mi carrera para dar mi vida (a la política) porque te metes en la boca del lobo, te metes a un lugar donde te van a destruir por todos lados, entonces tiene que haber un proceso de discernimiento y de mucha oración y mucho ayuno para ver si esto es un llamado o es simplemente una buena intención, pero puede ser un distractor, por eso llevo meses pensando y meditando, pero voy a tomar muy pronto la decisión”.