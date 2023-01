Eduardo Cisneros halla su inspiración con “To Leslie”

Los Ángeles, California.- En la madrugada de ayer, el mexicano Eduardo Cisneros recibió la noticia de que Andrea Riseborough, protagonista del filme que coprodujo, “To Leslie”, había sido nominada al premio de la Academia a Mejor actriz, volviéndose el “caballo negro” de la terna que pocas quinielas de especialistas habían pronosticado.



“La razón por la que Andrea está nominada al Oscar es porque su trabajo inspira a los demás. Sé que ella siempre está al nivel de la excelencia y cuando tienes a alguien así te inspira a ser excelente también.



“Estoy muy emocionado y hasta confundido. Aún trato de asimilarlo. Me alegra mucho por el equipo de trabajo y en especial por Andrea, quien dejó todo por su papel”, expresó Cisneros a EL UNIVERSAL vía Zoom, quien portaba un poncho con el título “To Leslie”.



Con el presupuesto de una película independiente en Estados Unidos, “To Leslie” tuvo en Michael Morris a su director, un debutante en cine que hizo a un lado su experiencia en televisión por esta ocasión. El guión corresponde a Ryan Blanco, escritor que plasmó en 120 páginas sus vivencias como hijo de una mujer víctima del consumo de alcohol.



“Cuando me enteré que Michael llevaba tiempo platicando con Andrea, voltee con mi socio productor, Jason Shuman, con quien había trabajado series como ‘Acapulco’ de Eugenio Derbez y ‘Half brothers’ con Luis Gerardo Méndez y le dije: ‘¡Este es el proyecto que debemos levantar! Esta actriz es muy querida por el gremio actoral”.



Después de ensamblar al equipo de producción y reclutar al resto del elenco, que involucraba a la ganadora del Oscar, Allison Janney (“I, Tonya”, 2017) y a Marc Maron (“Glow”), Cisneros y su equipo se enfrentaron a temas legales debido a facilidades de reducción de impuestos, al tener que filmar en pleno diciembre de 2020.



“El rodaje fue de 19 días. Tiempo récord. Era el pico de la pandemia y siempre estábamos protegidos (contra el Covid-19). Andrea había tenido casi dos años para prepararse para su papel y nos regaló un personaje maravilloso. Enfrentó el reto de su nacionalidad británica que tenía que hablar con acento sureño de EU, además de parecer una mujer alcohólica”, describe el productor egresado de la carrera de Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.



La parte más emocionante para Cisneros y sus colaboradores fue en octubre, cuando escuchó que Howard Stern, celebridad de la radio, dedicaría 20 minutos de su programa neoyorquino a hablar de “To Leslie” y su actriz principal. Días después, el mexicano contactó a la actriz Charlize Theron para que fuera madrina de la primera proyección en Hollywood, con miras a la temporada de premios.



“Charlize se apasionó de nuestro filme, le dedicó palabras muy hermosas ante un teatro de cine lleno. Luego se sumaron otros artistas y periodistas, que de forma espontánea, hablaban de ‘To Leslie’. Todo esto nos empoderó como equipo y comenzamos a hacer más y más funciones. Nos dimos cuenta que teníamos en nuestras manos a una de las mejores cintas calificadas por la crítica de 2022 y que causaba entusiasmo en quien la viera”, recordó Cisneros.



Riseborough, de 41 años, trabajó anteriormente con Alejandro González Iñárritu en “Birdman” (2014) y con Tom Cruise en “Oblivion” (2013).



El trabajo de la campaña hacia el Oscar trajo, entre sus primeros frutos, la nominación a Mejor actriz para Andrea en los premios a lo mejor del cine independiente, The Spirit Awards. Periódicos como “The New York Times” y “Los Angeles Times” manifestaron en sus editoriales “el disparate” que sería no nominar a Riseborough este año a un premio a la Academia de Hollywood.



“He estado reflexionado estos minutos de la mañana (ayer) y un consejo que siempre tuve como referencia me lo dio Eugenio (Derbez) cuando trabajábamos en México. Me decía: ‘busca siempre proyectos que tengan impacto en la gente y dejen huella en la audiencia. Sino, ¿para qué los haces?” Y gracias a eso creo que estamos aquí hoy hablando”.



Cisneros espera que la nominación a la estatuilla dorada traiga la posibilidad de estrenar “To Leslie” en más países, sobre todo en México.

