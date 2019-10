Edith Márquez cantará con causa

[email protected]

A Edith Márquez no le gusta hacer alarde de las cosas que hace con valor social, pero en ocasiones sabe que es muy útil usar su fama para atraer la atención a causas como la que hoy apoya, como es recaudar fondos para apoyar a personas con discapacidad auditiva, con la novena edición del Concierto con Causa que se llevará a cabo hoy en el Teatro Metropólitan.

“(El oído) es uno de los sentidos que más disfruto, que es escuchar la música, un río, la lluvia, los truenos, todo. El trabajo que hace la Fundación MVS Radio (FMVSR) —la cual la invitó a colaborar con este concierto— me parece completamente aplaudible, son personas que sin duda ya tienen un lugar en el cielo, por todas las personas que ayudan”.

Márquez se dijo agradecida por tener el don de cantar y a través de él poder poner su granito de arena y ayudar, aunque sea con un concierto de hora y media.

“Unir fuerzas en estos momentos y estar más sensibles ante las necesidades de quien más lo requieren es importante. Es una invitación que agradezco tanto y me siento profundamente orgullosa de poder participar”.

Esta será la primera vez que Edith cante con una sinfónica y lo hará con la Sinfónica de Puebla, con la cual ha tenido dos días de intensos ensayos para estar lista esta noche y deleitar al público con los nuevos arreglos de sus canciones como “Mi error, mi fantasía”, “Mírame” y “Aunque sea en otra vida”, por mencionar algunos.

“El concepto de hacer este concierto sinfónico me llamó mucho la atención. Considero que mis temas sí cambiarán, porque se modifican los tempos de las canciones, habrá cosas que incluso a mí me parecerá que no las escucho normal porque no están esos instrumentos dentro de las canciones que yo grabé, pero se me hace muy interesante y a mí me encantan los retos, seguro va a salir muy bonito”.

La también actriz explicó que en el recinto habrá una intérprete de lenguaje de señas, para que aquellas personas del público que asistan al concierto y sean sordas, puedan entender qué está cantando y no se pierdan de lo que sucede esa noche en escena.

Donde también colaborará Edith Márquez es en el homenaje que Televisa está organizando para José José, el llamado Príncipe de la canción, un detalle por demás merecido para el oriundo de Azcapotzalco, según palabras de la cantante.

“Siempre he dicho que los homenajes se deben hacer en vida y cuando las personas están bien, completamente lúcidas, que lo disfrutan, que dicen ¡wow! Realmente valió la pena mi trabajo y todo mi esfuerzo, los sacrificios que hice; pero que lo vean, porque ahorita él ya no lo va a ver de manera física, pero de que no se le haga ningún homenaje, mejor hacérselo aunque sea de esta forma”, finalizó Edith Márquez.