EDC 2023 cerró con la música de Galantis, Icona Pop, Meduza y Eric Prydz

Pasadas las dos de la madrugada de este lunes dio como concluida la edición 2023 del festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), que en su tercera jornada tuvo como actos principales los shows de Galantis, Meduza y Eric Prydz, quienes hicieron vibrar a los presentes con sus mejores temas.

En el escenario principal, llamado Kinetic Field, estuvieron presentes los cuatro elementos: el fuego, aire, tierra y agua, que se conjugaron para crear un espectáculo estéticamente impresionante para todos los asistentes a esta fiesta realizada en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antes de que cada uno de los headliners se apoderara de la tornamesa, el público pudo presenciar un show compuesto por juegos de luces, pirotécnia, destellos de fuego, mientras que las hojas de una flor gigante en el escenario se iba moviendo y descubriendo al tradicional búho que no puede faltar en este festival, cuyos ojos miraba fijamente a todos los presentes.

Lee también: ¿Daisy Anahy responde a Eduin Caz, luego de llamarla “exesposa”?

Este domingo acudieron 95 mil personas quienes tuvieron muchas formas de divertirse a lo largo de nueve escenarios de distintos tamaños en donde hubo música de todo tipo, relacionada con la electrónica, cifra de acuerdo con los organizadores.

Fue así que, a lo largo de los distintos stages, las y los jóvenes pudieron bailar con sonidos dance, techno, psycho, e incluso reggaetón, además hubo un gran espacio con activaciones en donde los melómanos además aprovecharon para tomarse fotografías.

Los amantes de la adrenalina gozaron de tres ruedas de la fortuna, unos carros chocones, así como otros juegos mecánicos que iban desde una torre, hasta otro que su mecanismo permitía que tuviera un movimiento parecido al de un péndulo.

En Pixel Forest, los asistentes tenían la oportunidad de descansar e incluso dormirse para recargar energías para los shows que tendrían lugar horas más tarde.

Este evento fue un momento que muchos usaron de pretexto para poder vestirse de forma fuera de lo común, ya que hubo quien portó bikinis, otros disfraces y pijamas de dinosaurios, Pikachu o conejos.

Lee también: Bellakath triunfa en el EDC, pero no en redes sociales

Icona Pop sorprende a todos

Antes de que muchos se retiraran de este espacio al aire libre ocurrió algo inesperado: apareció el dúo Icona Pop para cantar completamente en vivo en la tarima principal durante el espectáculo de Galantis.

De inmediato todos prepararon sus celulares para grabar lo que estaba pasando, pues las cantantes suecas no habían sido anunciadas y su presencia causó la euforida de las y los presentes quienes escucharon su éxito “I love it”, así como su nuevo tema “I want you”, junto a Galantis.

Este último conquistó la noche con sus mezclas sonoras que incluyó canciones como “Bulleproof”, de La Roux y “Kernfraft 400” de Zombie Nation, en este mismos escenario principal previamente estuvo Meduza quien también tuvo un gran recibimiento en su show en donde no pudo faltar su hit “Piece of your heart”.

Diversas fuentes colocadas en el escenario crearon un ambiente único, junto con algunas bailarinas vestidas como la flor llamada diente de león, ciertas personas bailaban encima de los hombros de otros amigos, mientras que otros preferían estar sin playera.

El escenario Circuit Ground fue otro lugar con gran convocatoria que cerró con el acto de Eric Prydz creador del éxito “Call on me” quien tuvo muchas pantallas gigantes para acompañar sus ritmo progressive house, en donde antes estuvo también el trío británico Above & Beyond, que puso a mover los cuerpos de todos sus fans.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc