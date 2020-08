Son tiempos de cambio para Ed Sheeran, quien el año pasado había anunciado que se tomaría un descanso en su carrera. La agitada agenda laboral coincidió además con la pandemia del coronavirus.

Casado con Cherry Seaborn, el músico se enfocó en disfrutar de su vida a pleno, en la intimidad, y ahora está listo para una nueva etapa: convertirse en padre el mes próximo. El artista de 29 años logró que los medios no se enteraran del embarazo de su mujer hasta ahora.

Sheeran, que ha tenido cameos en películas y series (Bridget Jones y Game of Thrones) está pasando el aislamiento en Suffolk, al este del Reino Unido, lo que lo ha mantenido lejos de los medios y las revistas del corazón. Pero como "el momento se está acercando" y la emoción "ha ido creciendo" decidió contarlo a sus seres queridos, según indicó una fuente cercana al británico a The Sun.

"Están muy emocionados", contó la misma persona, quien aseguró que el matrimonio está con los "últimos preparativos en casa" porque el bebé nacerá a finales de septiembre.

"Es un momento muy feliz y sus familias están encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al niño", dijo Stuart Camp, el representante del músico, quien hace un tiempo había dado pistas de esta noticia. Luego de anunciar el retiro "temporal" de los escenarios del artista había dicho que podría formar "una joven familia relativamente pronto".

En estos meses además pudo dedicarse a otra de sus pasiones: la pintura. El británico siente afinidad con la técnica de Jackson Pollock y aunque tiene varias piezas no quiere ponerlas a la venta. "No vendo mi arte. Me encanta hacerlo. Nadie más necesita juzgarme", explicó durante una entrevista a The Sun en la que habló sobre sus adicciones a las drogas, el alcohol y la comida, así como sus ataques de ansiedad.

Esta etapa cambió de color, según reveló, gracias a su esposa. "Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Come de manera bastante saludable, así que empecé a comer de manera más saludable. No bebe demasiado, así que yo tampoco bebía. Eso lo cambió todo", relató.

Una historia que viene desde la adolescencia

Sheeran y Seaborn se casaron en enero de 2018, en un ceremonia íntima que va de la mano de la discreción con la que eligen vivir su vínculo. "Solo asistieron 40 personas, entre ellas no había gente famosa, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop.

El músico no quería ningún problema, deseaba que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda en invierno. Ninguno de los dos estaba interesado en convertir esto en un acontecimiento mediático.

"Cherry solo quería algo tranquilo", comentó una fuente próxima al cantante. Ambos eran amigos de la infancia, fueron al mismo colegio en Suffolk, tuvieron un romance de juventud y volvieron a salir en 2015. Se comprometieron en 2018 y se casaron el año pasado.

Precisamente la última aparición pública del cantante fue junto a su esposa en el video de "Put It All On Me", que publicó el pasado 22 de diciembre. En las imágenes, la pareja comparte bailes, risas y besos en su apartamento de Londres.



Las imágenes también están acompañadas de frases que muestran pequeños secretos de su relación: "Cuando iban al instituto, Ed y Cherry estaban muy enamorados el uno por el otro. Se besaron en el castillo sobre la colina. Hace unos años volvieron a conectar y hubo fuegos artificiales entre ellos", se lee en el videoclip.

Una pausa en su carrera

Dos días más tarde, Sheeran comunicó su retiro temporal, justo después de haber conseguido varios récords en el mundo de la música: su gira Divide es la más taquillera de la historia y es el artista menor de 30 años más rico del Reino Unido.

Con solo 29 años es dueño de 22 propiedades en el Reino Unido, un patrimonio inmobiliario valorado en más de 90 millones de dólares, según el medio Daily Mail.

"Una de las cosas importantes en la industria es saber no solo cuándo darse un respiro uno mismo, sino también cuándo darle al público un descanso. Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir", escribió Ed sobre su retiro.

