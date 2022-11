Echa un vistazo al tráiler de "The Whale", la cinta por la que Brendan Fraser recibió una ovación de pie

“The Whale” la cinta que marca el regreso de Brendan Fraser a la actuación ya tiene tráiler y ¡fecha de estreno!, pues el mes que viene llegara a la pantalla grande la historia de Charlie, un profesor de literatura que pesa más de 270 kilos y lucha contra un trastorno alimentario compulsivo. Por esta actuación, Fraser se mereció una ovación de pie, motivo por el cual cinéfilos y cinéfilas están a la expectativa de conocer más acerca de la película.

Cuando hablamos del “regreso” de Brendan Fraser al cine, no nos referimos precisamente a que esta cinta sea la primera en la que participa desde hace mucho tiempo, pues desde el 2019, su nombre volvió a enlistarse en el reparto de varias producciones de Hollywood, sin embargo, “The Whale” se ha convertido en el proyecto promesa para el actor de 53 años.

Pese a que el filme, dirigido por Darren Aronofsky todavía no se estrena, desde el primer vistazo que hubo de la cinta; una fotografía de Fraser personificando a Charlie, acaparó la atención de los medios, pues el actor lucía con un aspecto muy distinto a como se le había visto en otras facetas de su carrera.



Foto: IMDb

Más tarde se esclareció que tuvo que ser sometido a una caracterización que llevaba horas para alcanzar la fisionomía de su personaje y aunque, en principio, mucho se criticó el por qué no se había recurrido a un actor con obesidad para dar vida al papel, al poco tiempo todos esos señalamientos se olvidaron, debido a la gran desempeño de Fraser, el cual se mereció una ovación de pie, durante seis minutos, durante la proyección de la cinta en el Festival de Cine de Venecia, razón por la cual Brendan rompió en llanto por la conmoción que causó su trabajo.



Brendan Fraser has received a six minute standing ovation at the #Venezia79 for his highly anticipated performance in Darren Aronofsky’s upcoming film THE WHALE.

I’m crying. He deserves this so much. pic.twitter.com/Bkir63TOaq

— Jesabel (@JesabelRaay) September 4, 2022