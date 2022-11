Dulce María y su esposo celebran tres años de amor con románticos mensajes

Dulce María y Paco Álvarez celebran su amor en su tercer aniversario de casados, la pareja compartió en Instagram su felicidad acompañada de fotos y un video que contiene algunos de los momentos más emotivos de la pareja.

La cantante y el director de cine agrandaron la familia con Paula, su hija, y hoy que es su aniversario, a través de redes sociales, la exintegrante de RBD le dedicó a su esposo un emotivo mensaje en el que asegura sentirse muy afotunada por haber encontrado el amor verdadero.

"Hoy se cumplen 3 años de que decidimos unir nuestra vida y nuestras almas, caminar juntos…solo puedo dar Gracias a Dios por encontrarnos, porque siempre había creído en un amor que lo entregara todo, y poder entregarlo todo yo también. Sabía que existías en algún lugar del tiempo y llegaste a cambiar mi vida y a complementarla y a darme amor y calma, Gracias por tu amor, por tu paciencia, tu comprensión, por dar lo mejor de ti todos los días por los que amas, te admiro, te amo y me llena el corazón saber que ahora somos una familia de 3, en 3 años pasaron y cambiaron tantas cosas … lo único que no cambio fue mi amor por ti, solo creció, ¡te amo! feliz aniversario hermoso @pacoalvarezv que Dios bendiga nuestra familia y nuestro matrimonio T.A.P.S.E".

Dulce María, que regresa a las telenovelas con "Pienso en ti", donde será la protagonista junto a David Zepeda, acompañó su romántico mensaje con una serie de instantáneas de su boda religiosa.

Lee también: Britney Spears reacciona a deseo de Millie Bobby Brown de encarnarla en película

Paco Álvarez no se quedó atrás y felicitó a su esposa Dulce María con un mensaje lleno de halagos que acompañó con un video que contiene algunos de sus mometos más especiales.

"Felices tres años juntos, hoy celebramos nuestro amor, nuestra ilusión de encontrar a alguien con quien compartir risas, llantos, alegrías, metas. Vivimos en un mundo difícil, donde pareciera que la esperanza de encontrar el verdadero amor está perdido para muchos, pero no, jamás, el amor existe y es mucho más inmenso que lo que pensamos, no cabe en nuestros sueños, porque en la realidad supera cualquier expectativa, es algo que no se define con palabras sino con el día a día, con las acciones, con lo que somos tú y yo. Nada me hace más feliz que sabernos juntos, amándonos, cuidándonos siempre, respetándonos. Nadie sabe o muy poca gente sabe quién eres en realidad, el ser humano tan increíble, amoroso, cariñoso, que eres. Pocos saben de tu gran calidad humana, de cómo ayudas a los demás, de que para ti lo más importante somos tus seres queridos y no lo superfluo. Pero yo sé todo esto, porque lo vivo día a día y también se la hermosa e increíble mamita que eres para Paula, cómo te desvives por ella, cómo te mira con admiración, así como yo. Te amo, te admiro y eres el amor de mi vida. Feliz 3 aniversario @dulcemaria".

Dulce María vuelve a la tv

Dulce María prepara su regreso a los melodramas, y con ello a la televisión, donde alcanzó gran éxito al protagonizar "Rebelde" y darle vida a Roberta; ahora, tras varios años de estar alejada de este mundo, volverá casada y debutando como mamá.

Ahora encabezará esta nueva historia que le emociona porque involucra la música y que alternará junto con su faceta de madre, informó durante el claquetazo por el inicio de grabaciones.

“Es la primera vez que voy a hacer un proyecto así de grande y demandante como lo es una telenovela, que obviamente yo también me había resistido porque tengo a mi bebé que tiene apenas dos años, está chiquita, me voy y llora”, contó en una reciente entrevista con EL UNIVERSAL.



rad