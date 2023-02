Dulce María revela cuál fue el momento más vergonzoso de su carrera

Dulce María se prepara para volver a subirse a los escenarios junto a “Rebelde”. Mientras tanto disfruta de su familia y cada tanto aprovecha para dar alguna nota y participar en eventos. Hace unos días la invitaron a un programa especial que se transmitió desde YouTube donde realizó un repaso por los momentos más importantes de su vida y de su carrera.

Lee también: RBD: esta es la fortuna que acumulan sus integrantes

Fue ahí cuando Dulce María terminó por confesar cuál fue el momento más vergonzoso que le tocó atravesar en su profesión. Justamente y para sorpresa de los entrevistadores tuvo que ver con “Primer Amor… a 1000 x hora”. Es que cuando ella pasó por esa novela era muy joven y le tocó dar su primer beso para la ficción. Su falta de experiencia en el tema hizo que todo terminará en un verdadero papelón.

Según contó Dulce María la escena es cuestión fue la que le tocó grabar con Kuno Becker. “Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso, entonces yo le preguntaba al director que creo que era Pardo […] Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela, entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘no tú llega y lo besas’, pero le digo ‘¿así como normal?’ y me dice ‘sí’ y pues fue como ‘okay, está bien, bueno’”, explicó.

Lee también: Yalitza Aparicio impone tendencia con estos 3 looks para la primavera

El problema estuvo en que Dulce María estaba tan compenetrada en hacerlo tan bien que nunca se dio cuenta de que sacó su lengua para besarlo. Sin embargo, en medio de tantos nervios ante su primera experiencia de este tipo ella no se dio cuenta de lo que había hecho. Fue recién cuando lo vio en la tele que notó lo que hizo y murió de la vergüenza.

“Yo llegué y lo hice y ni cuenta me di hasta que lo vi, de que todo mundo estaba viendo que había sacado la lengua yo y de verdad que oso me dio”, agregó Dulce María al recordar que la pasó muy mal al punto de no querer moverse de su hogar. “Obviamente, yo no quería salir de mi casa nunca. Estaba muerta de pena, porque nadie me dijo que eso no se hacía”, expresó entre risas.