Dua Lipa se rindió a los pies de una leyenda de la música con estas sentidas palabras

El pasado 21 de noviembre el cantante y compositor británico Elton John realizó su último concierto en los Estados Unidos. El cantante se presentó en el estadio Dodgers de Los Ángeles y al evento asistieron muchas invitadas especiales.

Una de esas invitadas fue la cantante británica Dua Lipa, quien decidió usar sus redes sociales para agradecerle a Elton John la oportunidad de cantar en un escenario con él. Recordemos que ambos artistas lanzaron este año “Cold Heart”, una canción que se convirtió en un verdadero éxito.

Leer más: Así fue el último concierto de Elton John en la Casa Blanca en su gira de despedida

“Como saben, dejaré de hacer giras y éste será mi último show en Estados Unidos y Canadá”, anunció Elton John en sus redes sociales. El último show del cantante en los Estados Unidos fue transmitido en vivo por Disney Plus y todavía puede verse en la plataforma de manera completa.

Leer más: Elton John dará concierto en la Casa Blanca para “celebrar el poder sanador de la música”



Foto: Dua Lipa y Elton John. Fuente: Instagram @dualipa

“A mi amigo más mágico, Elton John: gracias por mantener vivo el sueño. Fue un honor, un privilegio y una alegría compartir el escenario con vos en tu último show en el Dodgers Stadium. Gracias por todo, por siempre y para siempre. Te amo. Todavía asimilando todo esto…”, escribió Dua Lipa en un emotivo posteo de Instagram.

Incluso Dua Lipa compartió con sus seguidores un segundo posteo donde publicó instantáneas del photocall y de los instantes previos al gran momento musical que la tuvo como protagonista junto a Elton John.



Foto: Dua Lipa y Elton John. Fuente: Instagram @dualipa

“Nunca podría haber imaginado que sería parte de una noche como ésta cuando recién comenzaba. Un verdadero sueño”, continuó Dua Lipa.

Sin embargo la intérprete de “Love Again” no fue la única artista invitada en el último show en los Estados Unidos de Elton John, ya que también asistieron Kiki Dee con quien Elton John cantó “Don’t Go Breaking My Heart”, y Brandi Carlile con quien interpretó “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, una balada que John interpretó durante muchos años con George Michael.