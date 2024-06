Doña Lucha, eufórica de regresar a la tv abierta junto a Albertano

Doña Lucha (Mara Escalante) abraza efusivamente a su hijo Albertano (Ariel Miramontes), y le dice, rayando en la euforia...

"Me da tanto gusto volver a trabajar con m'ijo, porque él toda la vida anda diciendo 'quiero volar con mis propias alas', pero le digo, 'ahí tienes al Chino, ve lo que le pasó por volar con sus propias alas, me lo tenían sin comer en el 'Survivior', puro coco le daban'".

Si usted leyó el mensaje de María De La Luz Martínez Méndez (su nombre completo) con su característico tono de voz, entonces seguramente sonrió con las aventuras de esta típica madre sobreprotectora en la comedia de situación "María de Todos los Ángeles", que inició en 2009 y concluyó en 2014.

Pero, como ella diría: "No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague". Y le llegó la hora de regresar a la televisión junto a su hijo en "Cash: el peso del dinero", show que estrenará por Las Estrellas este domingo y cuya presentación realizaron ambos actores este martes, sin salir de personaje.

Será un programa de concursos con dos equipos conformados por cinco famosos, todos liderados por Doña Lucha y Albertano, que se enfrentarán a tres rondas de preguntas y respuestas, que van desde cultura general hasta curiosidades.

Lo curioso sucederá cada que alguno se equivoque, pues una caja fuerte lo “aplastará” y quedará eliminado. Quien llegue a la final se hará acreedor a un premio en efectivo que compartirá con una familia que representen.

"A mí desde que me dijeron que iba a trabajar con mi jefa no dije que no", confiesa Albertano, sin quitar la mirada seductora.

"Es que, la neta, yo también extrañaba mucho a mi jefa, pero bendito Dios en esta ocasión vamos a hacer algo bien diferente a lo que hicimos antes, porque nada tiene que ver con ficción o con historias, sino que vamos a estar divirtiéndonos con los demás participantes".

La idea principal, ahonda este ocioso pero conquistador personaje, es que los televidentes participen desde sus casas, tratando de responder las preguntas lo más rápido posible y de manera acertada; algo que les ayudará de alguna forma a aprender algo nuevo en cada programa, además de divertirse, algo en lo que coincide la productora Rosa María Noguerón.

"A Las Estrellas le interesa mucho ver a las familias reunidas en torno a la televisión, como se hacía antes, para que se sigan conociendo y hablando; es muy triste ver ahora cómo cada miembro de la familia está en una pantalla", considera la mente detrás de "La casa de los famosos" y "El príncipe del barrio".

Como anfitrión, se eligió a Héctor Sandarti, quien desde 2021 no había conducido un programa para Televisa-Univisión, y que espera que este show contrarreste la tendencia ascendente de mirar contenidos en plataformas.

"La idea es que este proyecto vuelva a reunir a la familia mexicana, porque es un show fácil de entender y que de inmediato te engancha", considera el guatemalteco.

Al final, Albertano destaca que este programa además de divertir, enseñará algo nuevo en cada emisión; algo que su mamá desde luego no niega.

"Con eso de que venimos de escuela pública, los libros de texto llegaban a mitad de año… pues sí, aquí vamos a aprender muchas cosas”, añade Doña Lucha bromista.

"Cash: el peso del dinero" estrenará el domingo 9 de junio en dos capítulos a partir de las 21 horas. A lo largo de 12 programas, contará con invitados famosos como David Zepeda, Livia Brito, Cecilia Galeano, Margarita “la diosa de la cumbia”, Alexander Acha, Andrea Legarreta, Julián Gil, Germán Montero y Danielle Dithurbide, por mencionar algunos.

rad