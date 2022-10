Documental acompaña a Joaquín Sabina hasta el baño

Morelia.— Joaquín Sabina cantando en la ducha, cuando se cayó de un escenario en Madrid o sufriendo porque un torero amigo suyo fue cornado brutalmente son algunas de las imágenes del español que aparecerán en el documental inédito de su vida Sintiéndolo mucho.

Fernando León de Aranoa, realizador de Princesas y El buen patrón, lo presentó en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad en una función de gala.

El material recopilado durante 13 años —desde 2009 hasta la actualidad— se estrenará el mes próximo en España y, poco después, en México.

“A veces son momentos de fiesta y mucha diversión, a veces delicados. No tenía la ambición de abarcar toda su vida, sino que el espectador tuviera la sensación de convivir con él en esos años”, indica el cineasta español.

“Una de las cosas que más agradecí es su confianza hacia mí; me responsabilizaba. Cuando llegábamos a México y pedía dos llaves (del cuarto), una para él y su pareja y otra para mí. Me decía: ‘tú entras cuando quieras, si estoy vestido, si estoy durmiendo, en el baño’ y lo hacíamos”.

De esta manera, el cineasta logró que la música se incorporara de manera natural y no como tradicionalmente sucede apareciendo en los escenarios.

FERNANDO LEÓN DE ARANOA

Director

“Me gusta mucho ver a Joaquín en cualquier lugar cantando menos ahí. Fue en la ducha, en la furgoneta, en camerinos donde él calienta la voz no sólo con canciones de él, sino de gente que admira como de José Alfredo Jiménez quien es una de sus grandes referencias”, detalla.

“Hay mucha música de él, pero no las versiones oficiales, me encanta mucho tener a Joaquín cantando fuera de lugar y a veces que se olvida una letra y no importa”, agrega León de Aranoa.

El documental se filmó también en lugares donde se presentaba Sabina, como México.

“Fuimos a ver a José Tomás, que es un torero amigo de él y quien tuvo una fuerte cornada en Aguascalientes y esa noche él actuaba; lo que iba a ser una celebración, se convirtió en una pesadilla”, relata.

“La última vez que rodamos fue en Madrid cuando él tuvo este accidente cuando se cayó del escenario”, agrega.

“A veces siento que esta película es un buen conversatorio con Joaquín, he intentado ir hablando con él con todo lo que siento repercute en sus canciones”, destaca.

Anteriormente, Sintiéndolo mucho, de 120 minutos de duración y con música original del cantante madrileño Leiva, se presentó en el más reciente Festival Internacional de Cine de San Sebastián con una función a la que asistieron 3 mil personas.