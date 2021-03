Disney estrenará "Black Widow", "Cruella" y "Luca" por streaming

Disney estrenará directamente por su plataforma de "streaming" los tres proyectos más importantes del estudio para esta temporada: "Black Widow", de Marvel; "Cruella", una cinta derivada de "101 Dalmatians"; y "Luca", de Pixar.

El gigante del entretenimiento confirmó este martes en un comunicado que continuará con la estrategia de lanzar sus nuevos títulos en cines y en Disney+ el mismo día, una medida impuesta por la pandemia del coronavirus y que se alargará hasta el verano como mínimo, a pesar de la reapertura de las salas.

De esta manera, "Cruella" se estrenará el 28 de mayo y "Black Widow" llegará al público el 9 de julio.

Para ver ambas películas en televisión habrá que abonar un cargo extra que se sumará a la tarifa mensual de Disney+ y que en Estados Unidos es de 30 dólares, aunque varía en cada país. Quien lo desee, y según la situación de la pandemia en su territorio, podrá acudir al cine pagando el precio habitual de una entrada.

Por su parte "Luca", el filme de Pixar que transcurre en la costa italiana, se lanzará exclusivamente por la plataforma televisiva el 18 de junio sin coste añadido, un movimiento que imita el estreno de "Soul" de las pasadas navidades.

El jefe de Distribución de Disney, Kareem Daniel, justificó esta decisión como una manera de "adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor".

"Al disponer de una estrategia de distribución flexible en un mercado que está comenzando a recuperarse de una pandemia global, podremos continuar ofreciendo las historias de The Walt Disney Company a familias de todo el mundo", opinó.



Sin embargo, la estrategia tomó por sorpresa a la industria cinematográfica, que esperaba retomar su funcionamiento habitual en verano, al menos en Estados Unidos donde la campaña de vacunación avanza a buen ritmo.

Además, la compañía llevaba aplazando todo un año el lanzamiento de "Black Widow" para hacerlo en las mejores condiciones posibles, pese a que el estudio ya ha estrenado tres títulos por Disney+ ("Mulan", "Raya and the Last Dragon" y "Soul").

De momento, se desconoce cómo afrontará Disney los estrenos a partir de otoño.

