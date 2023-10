Disney celebra junto a 543 personajes animados

Burbank, California.— No hay festejo sin la clásica foto conmemorativa. El cortometraje Había una vez un estudio (Once upon a studio, 2023) que estrena mañana la plataforma Disney+, reúne a 543 personajes animados que han forjado la tradición del Estudio de Animación Disney, que mañana cumple 100 años de existir.

Con ubicación en el estudio de animación donde han salido clásicos como Blancanieves y los siete enanos (1937), Pinocho (1940), La Bella y la Bestia (1991), El rey león (1994), Frozen (2013) y Moana (2016), comenzando por el debut de Mickey Mouse en el corto en blanco y negro Steamboat Willie (1928), Había una vez un estudio es un recorrido por los pasillos y cubículos de los animadores por los que el mismo Walt Disney caminó con su primera generación de artistas.

Personajes de distintas épocas, películas y series del estudio se escapan de sus cuadros de animación. Foto: Disney

“Cada año como estudio nos tomamos una foto frente al edificio —el cual tiene un sombrero gigante en su techo idéntico al del aprendiz de brujo de Mickey Mouse en Fantasía—. Así que se nos ocurrió que para Había una vez un estudio sería una gran excusa para la foto de los 100 años juntar a la mayoría de los personajes Disney”, dijo a EL UNIVERSAL Trent Correy, quien junto con Dan Abraham escribieron y dirigieron el proyecto.

Con acceso a los archivos de imagen y sonido, Correy y Abraham consiguieron traer a personajes de 85 producciones, entre largometrajes y cortometrajes Disney.

Erase una vez un estudio inicia con jóvenes artistas entrando a las oficinas de animación, mientras el legendario animador Burny Mattinson, quien ha trabajado ahí desde 1953, los recibe.

“Respetamos la forma de que los personajes de Disney son dibujados originalmente, así que aquellos pintados a mano así lo están en nuestro corto y los que fueron realizados por computadora muestran esa manufactura”, explicó Abraham.

En Había una vez un estudio, Mickey Mouse ve cómo surgen los personajes de los cuadros de las oficinas de animación. El Pato Donald y Peter Pan impregnan el lugar de humor y fantasía, mientras una a una todas las princesas se van sumando a la convocatoria del ratón a tomarse la foto del recuerdo. Asha de la próxima a estrenarse ‘Wish’ (2023) une sus manos a Blancanieves y sus hermanas de estudio.

Sobre qué es lo que une a estas centenas de personajes de la tradición Disney, Trent destacó: “La sinceridad pura con la que fueron trazados estos personajes, además de compartir el estilo de Walt”.

Tanto Tent como Abraham —quienes ya habían trabajado en el cortometraje Había una vez un muñeco de nieve (2017), el cual acompañó a la película Coco— consideran que Disney fue una figura paterna en sus tiempos de vida entre la fundación del estudio, en 1923, y su muerte, en 1966.

“Nos inspiramos mucho en los documentales detrás de cámaras de cómo Disney y sus animadores trabajaban, por lo que en nuestro corto quisimos darles una probadita a los espectadores de lo que significa ir a trabajar al estudio todos los días”, indicó Abraham, quien busca inspirar con su corto a más niños, para que se animen a ser animadores.

“Hay un momento muy significativo en que Mickey se acerca a la imagen de Disney y pensamos que la canción que debería acompañarlos era ‘Feed the birds’ de Mary Poppins, que era la favorita de Walt. Nos cayó de sorpresa cuando nos dijeron que el compositor Richard Sherman podría cantarla para nosotros.

“Pudimos también convocar a los talentos de Paige O’Hara (Bella), Judy Benson (Ariel) y Judy Khun (Pocahontas)”, narró Correy.

La canción de Pinocho, “When you wish upon a star”, cantada por Pepe Grillo, suena hacia el final.