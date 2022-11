Disfraz de Pati Chapoy y salud de Rebecca Jones, entre lo más leído de la semana

A sus 73 años Pati Chapoy demostró que el buen humor y un cuerpo cuidado, si se pueden sostener. Aprovechando las fechas en que la gente se disfraza empeñada en seguir la costumbre estadounidense del Halloween, la conductora de "Ventaneando" apareció a cuadro con un traje entallado para representar a la heroína Ladybug. Se notó una abdomen tonificado y energía en los movimientos, algo que gustó a varios seguidores de la conductora, sin faltar quienes la compararon con la artista Yayoi Kusama, en tono de burla.

¿Qué le pasó a Rebecca Jones?

Rebecca Jones alertó a todo mundo al darse a conocer que fue internada en un hospital capitalino. La razón fue una deficiencia pulmonar derivada de una infección. Allegados a la protagonista de "La vida en el espejo" y que ahora está participando en la telenovela "Cabo", asegura que se encuentra estable y en recuperación. La alarma vino porque durante 2018 padeció cáncer, el cual superó al año siguiente.

Trágica muerte

La música se vistió de luto por Davido, cantante nigeriano ganador de los MTV Europe Music Awards 2017 como Mejor Artista Mundial, tras la muerte de su hijo de tres años. El pequeño habría fallecido en la piscina del hogar, mientras el intérprete de "Fall" e "If" se encontraba fuera del mismo, al igual que la madre. Autoridades investigan con empleados de la casa para deslindar responsabilidades.

Muerte en estampida

Lee Hi Jan, uno de los más prometedores actores jóvenes de Corea del Sur, falleció durante la estampida humana ocurrida en Seúl, durante las celebraciones del Halloween. El hombre de 24 años, quien estaba en la serie "Today was another name hyn day" fue una de las más de las 150 personas muertas tras los hechos, cuyo origen aún no se determina. En la historia quedará su participación en el reality "Produce 101", temporada 2.

¡Viva el amor!

Exreinas de belleza de Argentina y Puerto Rico sorprendieron a varios al anunciar que son una feliz pareja casada. Mariana Varela y Fabiola Valentín representaron a sus países en Miss Grand International 2020, celebrado en Tailandia, tras lo cual continuaron con una amistad vía redes sociales. Al menos eso parecía, porque en realidad sostenían una relación secreta que apenas dieron a conocer, mediante un video mostrándoles en actitudes románticas.



