Diseñador mexicano podría tener fotos íntimas del supuesto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Los rumores del pasado romance entre Yolanda Andrade y la actriz y cantante Verónica Castro resurgieron tras un encuentro con la prensa que tuvo la conductora del programa "Montse y Joe".

En múltiples ocasiones, Andrade ha afirmado haber estado profundamente enamorada de la madre de Christian Castro. Llegó supuestamente al extremo de buscarla en París después de una discusión, conservando pruebas y fotografías que la intérprete de "Rosa Salvaje" ha negado desde que surgieron las especulaciones en 2019.

Ahora, un "nuevo testigo" podría agregar más leña al fuego de estas antiguas conjeturas amorosas.

¿Surge testigo del "romance" entre Yolanda y Verónica Castro?

Resulta que Yolanda fue abordada por medios de comunicación y cuestionada nuevamente sobre su supuesto romance con Castro. En un video compartido por el canal de Youtube de Berenice Ortiz, una reportera le preguntó sobre una maleta con vestidos, fotos y recuerdos de Verónica que se dice que tiene el diseñador Mitzy, conocido por vestir a celebridades como Thalía.

Según la información, Mitzy no hizo declaraciones sobre si posee evidencia del romance de ambas. Sin embargo, Yolanda explicó que en alguna ocasión se encontró con Mitzy, mientras estaba con Verónica en un aeropuerto en Amsterdam.

Ella comentó: "Me dio mucho gusto ver a Mitzy y me pareció una gran coincidencia. Le dije: 'Ey Mitzy, ¿cómo estás?'. Ellos se saludaron. Recuerdo que él iba a un congreso porque es cristiano, pero Verónica no dijo nada y se sorprendió al verlo".

Yolanda relató que le pareció extraña la actitud de Verónica, ya que suponía que tenía una buena relación con el diseñador: "Me pareció extraño porque pensé: 'Ey, ¿qué pasa? Es raro'. Es como si me encontrara con Consuelo o Chantal, y yo me volteara".

En ese momento, Yolanda creyó que tal vez el experto les había tomado una fotografía sin que se dieran cuenta, aunque dudaba que Mitzy divulgara las fotos debido a la amistad que mantiene con la actriz. "Estábamos muy relajadas en el aeropuerto, y no sé... pero no, no creo que sea capaz de hacer algo así. Si no lo he hecho yo, menos él", concluyó.

¿Verónica y Yolanda Andrade se casaron?

Verónica Castro y Yolanda Andrade eran muy buenas amigas, Castro estuvo con Yolanda cuando la conductora vivió su momento de crisis con las drogas, aunque según Andrade, entre ellas no sólo hubo amistad, sino"un amor muy bonito" que las llevó a casarse en Ámsterdam; estas revelaciones de Yolanda, hace tres años, habrían terminado con la amistad entre ellas, pues la Vero negó esta versión.

"En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta", retó Yolanda a la actriz de 70 años, quien le respondió a través de una entrevista en "Venga la Alegría": "Yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma", dijo entonces, y aclaró que ella no fue con quien se casó Andrade, sino alguien más, pero ella no podía revelar el nombre.

