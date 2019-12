Directores y diseñadores subirán a escena

¿Qué tienen en común un director de escena, un escenógrafo, una diseñadora de vestuario y un dramaturgo? Que nunca han estado frente al público en un escenario, debido a que su labor siempre es abajo o detrás de éste, pero eso va a cambiar el 16 de diciembre, en el espectáculo Muy fuera del elenco, que se presenta en el Foro Viena.

Diego del Río, Jorge Ballina, Estela Fagoaga y José Manuel López Velarde se darán gusto interpretando a los personajes y canciones de los musicales que más les gusta, y que por obvias razones no podrán interpretar.

“Fue una especie de reto, de juego, de hacer algo que me gusta mucho que es cantar, pero no me considero para nada un cantante profesional ni mucho menos, pero es de alguna manera tocar e investigar el escenario desde un lado que nosotros generalmente no pisamos, que es arriba de él”, declaró Diego del Río, quien ha dirigido obras como WIT: Despertar a la vida y El zoológico de cristal.

Diego explicó que para hacerlo él ha estado en ensayos con amigos cantantes como Mariano Palacios, que lo couchean y dan consejos, además de reescribir algunas canciones, para contar en ellas cómo ven el mundo del teatro y la vida, pero riéndose de sí mismos.

“La ventaja de esto es que los cuatro nos acompañamos en esta locura, somos colegas ya de muchos años, nos conocemos muy bien y por eso creo que va a ser un desafío bonito estar juntos en escena”.

Aunque es en plan de diversión, Diego aseguró que también lo están tomando como cosa seria, porque están preparándose, ensayando y corrigiendo lo que está mal.