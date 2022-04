Dilema entre héroe y villano fascina a Jared Leto

Para Jared Leto, quien da vida a la nueva criatura de Marvel, Morbius, el científico no es un personaje que se pueda descifrar y que pueda catalogarse simplemente como bueno o villano.

Y es que al interior del científico Michael Morbius, quien en la historia recibe un premio Nobel por sus aportaciones, se oculta un lado oscuro más allá del bien y del mal a punto de emerger.

Cuando era niño, una enfermedad lo condenó en el orfanato donde creció, pero ahora ha encontrado la cura y pese a sus intenciones de recuperarse y ayudar a personas como él y su mejor amigo a tener una mejor vida, algo falla en la fórmula y es entonces cuando surge la bestia.

“Morbius está perdido en la zona gris entre el bien y el mal, él baila entre una dualidad; tiene un conflicto fascinante y muchas nuevas respuestas que vale la pena explorar. Lo que lo convierte en un personaje emocionante es que no es exactamente un superhéroe ni un súpervillano, sino algo entre esos dos”, afirma Leto.

Situada en el mismo universo que Spider-Man, la nueva figura dio al actor de House of Gucci la oportunidad de explorar en sus partes desconocidas. Para Jared fue transformador, comenzar desde cero la construcción de un personaje que no había sido interpretado antes por nadie.

En 2016 dio vida al emblemático villano Joker, pero ahora quiere mostrar nuevas opciones a los fans de los cómics.

“Es interesante que tengamos muchos ejemplos sobre héroes y Morbius es un poco diferente, es complejo y se separa del resto porque siempre está listo para despertar un lado más oscuro del universo y tomar estas experiencias más emocionantes”, dice sobre el personaje, cuya cinta debuta en cines este fin de semana.

El lado terrenal de Michael está en una mujer: Martin Bancroft, su amiga, confidente y su mano derecha en la ciencia.

“Me encanta que el doctor premio Nobel tenga tanta confianza en Martin y en lo que tenga que decir como científica, Morbius la respeta y eso es algo que no se ve normalmente en las cintas y me encanta que Martin no fue sexualizada sino fue al revés, Morbius está interesado en ella porque intelectualmente es brillante”.

34 PELÍCULAS conforman la filmografía de Leto, quien en el pasado interpretó al villano de DC, Joker.