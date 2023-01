Diego Luna rechaza interpretar a Cuauhtémoc Blanco en bioserie

En días pasados el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco hizo público su deseo de unirse a la ya larga lista de celebridades que han llevado su vida a la pantalla chica a través de su propia bioserie, incluso, reveló que ya tenía en mente al actor que podría darle vida: nada más y nada menos que el mexicano, Diego Luna.

Ahora, durante un reciente encuentro con la prensa, el llamado "Charolasta" fue cuestionado sobre si aceptaría interpretar al icónico jugador, y aunque agradeció haber sido considerado para el proyecto, rechazó tajantemente la oportunidad.

Y es que de acuerdo con el protagonista de "Andor" no cumple con los requisitos necesarios para el papel pues "tiene dos pies izquierdos", dijo en declaraciones retomadas por el programa "Venga la Alegría".

Lee también: ¿Ángela Aguilar no llena sus conciertos tras asegurar que tiene orígenes argentinos?: Esto sabemos

Lo que sí dejó claro es que, a pesar de nunca haber sido un aficionado al América, equipo al que Blanco pertenció gran parte de su carrera, le encantaría que el proyecto pudiera concretarse, ya que reconoce que el actual gobernador de Morelos fue un gran futbolista.

"Me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me tocó verlo jugar, pero para eso hay que jugar bien al futbol, ¿no? No está fácil”, agregó.

¡Diego Luna rechaza protagonizar la serie sobre la vida de Cuauhtémoc Blanco!¡Además, agradece las muestras de cariño que ha recibido luego del fallecimiento de su padre! #EsteJuevesVoy #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/2WOtntcQBY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2023

Por otra parte, Luna aprovechó las cámaras y micrófonos para agradecer las muestras de cariño que recibió por el sensible fallecimiento de su padre, Alejandro Luna, quien falleció el pasado mes de diciembre a la edad de 83 años.

"Los procesos son de cada quén, pero me gusta la oportunidad detener los micófonos para agradecer a toda la comunidad (por) la cantidad de mensajes, de abrazos, de cariño que hemos recibido, no Sólo yo, sino toda la familia en estas semanas. Eso es con lo que me quedo, es la huella que dejó mi padre", finalizó.



Tras su muerte, Alejandro Luna fue homenajado en Bellas Artes, lugar al que acudió el actor en compañía de sus hijos. Fotos: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Lee también: ¿Gloria Trevi en problemas legales?, aseguran que la cantante fue demandada por corrupción de menores en EU