Diego Luna evita hablar del sismo

A Diego Luna se le acaba lo cortés cuando las preguntas que le hacen no le gustan. El actor estuvo en México presentando su nueva serie del universo de Star Wars, “Andor” y aunque estaba muy bromista con los fans y periodistas que vieron un adelanto del proyecto, su semblante cambió cuando le preguntaron sobre si viajaría a la Luna como Madonna, quien planea pagar 200 mil dólares por viajar en un cohete espacial, según el diario británico News of the World. “No tenía idea”, dijo Diego antes de evadir la pregunta con otra que le hicieron sobre su papel como productor en la nueva serie de Disney: “Que bonito tener otra pregunta porque sí me gustaría acabar hablando del proyecto”, expresó Luna.

Si bien puede entenderse que no quiera hablar de cosas superficiales, sorprendió al evadir el tema del sismo, ni dar detalles de cómo vivió el sismo de 7.7 grados que sacudió a la Ciudad de México ese mismo día, en especial porque fue uno de los que organizó recaudaciones en 2017 para ayudar a los damnificados. “Me agarró trabajando y ya”, dijo el actor.

Regina Blandón ya siente presión de la cigüeña

Ahora que Regina Blandón tiene una relación estable con el también actor Martín Altomaro está sufriendo la presión de su abuela para escribirle a la cigüeña, una situación que la actriz ve con humor y comprende los embates de alguien tan querido como ella:

“Mi abuela me dice, ‘a ti quién te va aguantar siendo actriz, no mijita ¿cuándo vas a tener hijos? ya estás bien vieja’, eso me lo dijo hace unas semanas, ‘ay 31, ya mi amor, ni casada estás’ pero es otra mentalidad absolutamente”, dijo Blandón, quien aseguró que por el momento la maternidad no está en sus planes.



Marilyn Monroe vuelve a ser centro de atención

La nueva película “Blonde”, en la que la cubana Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, dio popularidad a la obra de Joyce Carol Oates, después de 23 años de haber sido publicada. El libro en el que se basa la producción de Netflix ahora es vendido hasta en los museos. En pleno Ayuntamiento de Madrid dedicaron una zona de la tienda de souvenirs para vender el libro de la estadounidense por el equivalente a 519 pesos mexicanos. Además, había rompecabezas e imanes con la cara de la rubia del cine de oro de Hollywood.



