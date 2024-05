Diego Boneta explica por qué dejó de usar el apellido González como nombre artístico

Diego Boneta fue uno de los actores infantiles que dio un giro radical a su carrera, pues luego de mucho luchar y buscar oportunidades, se abrió las puertas de Hollywood, pero para alcanzar la fama, tuvo que cambiar su nombre artístico, pues cabe recordar que cuando debutó en la televisión se dio a conocer como "Diego González".

Frente a los problemas que se especula que Danna -antes Danna Paola- enfrentó con su exmánager por conservar su nombre artístico, la prensa preguntó al actor mexicano que opinión le merecía que la cantante se estuviese enfrentado a un estado emocional vulnerable.

Durante su participación en el Macrofest, en Monterrey, la cantante rompió en llanto, mientras el público le extendía su apoyo a través de la frase "no estás sola", coreada en repetidas ocasiones.

Boneta expresó que le parecía totalmente natural que la cantante atraviese un momento complicado, pues él también estuvo en su lugar, cuando era joven y tuvo que tomar la decisión de dejar de llamarse "Diego González" para darse a conocer como "Diego Boneta".

Fue así que el actor, de 33 años, relató el motivo por el que él cambió de nombre, pues aclaró que atravesó una situación diferente a la que aparentemente se encuentra la cantante mexicana.

"El cambio de nombre fue cuando me mudé a Los Ángeles porque en los castings, cuando iba yo como Diego González, me decían que no me veía lo suficientemente mexicano para salir de mexicano y, luego, cuando iba por personajes americanos decían: -´¿Cómo un Diego González va a estar leyendo para un personaje americano?´, fue como un limbo medio raro", confió a "Ventaneando".

La idea no surgió de él, sino de su representante quien le dijo que, quizá, era buena opción probar con su apellido materno; Boneta.

"Mi agente me dijo: ´-Oye, tu segundo apellido es Boneta, ¿por qué no probamos con ese?, y el primer casting que hice como Diego Boneta me quedé, entonces lo vi como una señal y ahí se quedó", destacó.

Fue durante la carrera que hizo en las telenovelas mexicanas que Diego utilizó su primer apellido, de hecho, también lo usó en su faceta como cantante, pues cabe recordar que lanzó dos álbumes de estudio, "Diego" (2005 ) y "índigo" (2008).

