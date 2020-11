A Diana Bovio le costó trabajo ser sumisa en tv

Diana Bovio reflexiona: “si me hubiera quedado en Monterrey, con mi primer novio, habría sido porque alguien me impuso una idea, no lo que yo quería”.

El recuerdo no es gratuito. La actriz lo dice al mencionar el trabajo que le costó encontrar relación con su nuevo personaje, preocupado por tener una familia y ser perfecta de acuerdo a los cánones sociales.

“Es una mujer bastante neurótica, con esta obsesión con ser pefecta, tener todo perfecto, su familia, su matrimonio y con la idea de convertirse en mamá”.

Bovio es parte de la serie De brutas, nada, que estrenó el fin de semana en Amazon Prime Video. En la historia, es la hermana que encarna Tessa Ia, protagonista junto a Christian Vázquez.

“Es un personaje que tiene como un arco importante en la historia porque se va cuestionando si realmente esa vida es lo que siempre ha soñado o a lo mejor alguien le impuso esa idea.

“Es un papel bastante alejado de mí, no me quedé en Monterrey, ni con mi primer novio, me costó entonces entrar un poco a ese mundo (de la ficción) porque tampoco tengo la idea de ser mamá, ni seguir las reglas de la sociedad”, explica.

De brutas, nada está basada en el bestseller Los caballeros las prefieren brutas, de la que se hizo una producción sudamericana a principios de este siglo.

Se centra en un grupo de amigos que navegan a través de experiencias en el amor, las mentiras, el matrimonio, peleas y preferencias sexuales.

“Cada vez hay más cambios y respeto hacia la mujer, se le muestra como el ser complejo que es; estamos acostumbrados a ponerla sumisa, dramática, loca y no, por fin se está logrando representar a los seres humanos como somos”, considera Bovio.

La actriz espera en 2021 el estreno de Lecciones para canallas, filme en donde comparte roles estelares con Joaquín Cosío y Danae Reynaud.