En el medio del espectáculo han nacido estrellas con voces privilegiadas que han dejado huella, en México están Lola Beltrán, Cristian Castro, Jorge Negrete, Pedro Infante, Yuri, Rocío Banquells, Yuridia, por mencionar algunas, pero hay otras que han tenido la desgracia de perder ese poderoso instrumento debido a enfermedad, la edad o simplemente por descuido, hoy en el Día Mundial de la voz hacemos un recuento de estos, para recordar lo importante que es cuidar este regalo de la naturaleza.

José José

José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José, era dueño de una de las voces más poderosas en la historia de la música contemporánea en México, dejando para la posteridad temas como "El Triste", "Amar y querer", "Gavilán o paloma", por mencionar algunos, pero al final de sus días terminó casi sin voz como resultado de una vida de excesos y enfermedades.

En la década de los 70, cuando vivía su mejor momento, entre viajes y presentaciones el llamado "Príncipe de la canción" tenía poco espacio para descansar, algo que afecta a la voz, pero en 1972 enfrentó una grave neumonía que le paralizó temporalmente el diafragma y dañó uno de sus pulmones; a esto se sumó su alcoholismo y adicción a estupefacientes.

El punto sin retorno para este interprete llegó en 2001, cuando se quedó sin voz antes de la grabación de su álbum Tenampa, debido a un derrame pleural (exceso de líquido en el tórax), por tener sensibles los pulmones.

En 2008 le fue diagnosticada la enfermedad de Lyme (provocada por la picadura de una garrapata), la cual le afectó un lado del cuerpo incluyendo laringe, faringe y tracto digestivo, entonces sí su voz comenzó a desaparecer y aunque José José tenía esperanzas de recuperarse, cuando le fue diagnosticado cáncer de páncreas en 2017, prefirió retirarse de la vida pública hasta su muerte en 2019.

Saúl Hernández

Se trata de una las voces más emblemáticas del rock en español, pero que a mediados de los 90 comenzó a enfrentar la posibilidad de no sólo dejar de cantar, también de hablar debido a una serie de tumores que aparecieron en sus cuerdas vocales. En 1994 cuando Caifanes se separa Saúl ya comenzaba a tener problemas con el cambio de su voz, la cual comenzó ha hacerse evidente en cada uno de los álbumes de Jaguares, la agrupación que lideró de 1996 al 2010.

Fue precisamente en 2010 cuando Saúl compartió que estuvo dos años sin cantar y uno sin hablar, además de que se sometió a más de 40 operaciones para erradicar los tumores, por lo que agradece el haber tenido excelentes cirujanos porque no dejaron cicatrices en sus cuerdas y pudo alcanzar nuevamente un rango vocal al que tenía cuando grabó "Viento".



Miguel Bosé

El cantante español es uno de los consentidos del público mexicano, pero ya en 2019 había comenzado a dar señales de problemas en la voz, durante su participación en "Pequeños Gigantes" a veces se presentaba casi afónico, pero el año pasado en su paso por La Voz México no sólo presentó problemas para cantar también para hablar, pero fue durante una entrevista en el programa La Sexta, con el conductor Jordi Évole, que dio la causa de su afonía.

"Mi voz va y viene. Su raíz es emocional. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe... cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero", dijo el cantante en ese momento, al referise a los problemas que tiene con su expareja Nacho Palu por la custodia de sus cuatro hijos.

Shakira

En 2017 Shakira se encontraba en plena gira de El Dorado, cuando tuvo que hacer un alto debido a que sufrió una hemorragia en la cuerda vocal derecha durante los ensayos, por lo que necesitaba descansar para recuperarse, pero al guardar silencio por semanas y no ver resultados, la cantante compartió que en tres días vio a cinco médicos, todos le dijeron que no sería posible que se recuperara sin cirugía, pero eso no le garantizaba que volviera a cantar, en su desesperación ella recurrió a la hipnosis, la meditación e incluso acudió al santuario de Lourdes para recoger agua bendita en busca de una cura milagrosa, aún no se sabe qué funcionó, pero ella recuperó su voz sin necesidad de pasar por el quirófano.

"Antes daba por sentado que siempre tendría mi voz. Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perderla me hizo cuestionarlo todo y confieso que estaba bastante deprimida. Había días que ni salía de la cama. Perder mi voz fue como perder toda mi identidad", dijo la cantante durante una entrevista con CNN.



