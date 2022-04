"¡Besaba muy rico!", dice Silvia Pinal al recordar a su compañero y amigo Germán Valdés "Tin Tan". ¿Hay que creerle?

Bueno, la leyenda dice que es el actor mexicano que más mujeres besó en un set cinematográfico, superando a los charros Jorge Negrete y Pedro Infante; el comediante Maurico Garcés y el dramático Arturo de Córdova.

Nada difícil de intuir pues en sus más de 100 películas, siempre tocaba los labios de una, dos o más féminas, ya fuera en escenas de amor, de engaño o por mera diversión mientras huía de algo.

Además de Pinal, con la que trabajó en "El rey del barrio" y "La marca del Zorrillo", en su foja también están Rosita Quintana en "Calabacitas tiernas"; Sonia Furió en "El médico de las locas"; Ana Bertha Lepe, considerada una de las mujeres más sexys del momento, en "Lo que le pasó a Sansón" y María Antonieta Pons, en "Las mil y una noches".

"Besuqueó a todas, hasta a mi, pero yo era su preferida, la verdad", dijo en su momento la delgadísima Fanny Kaufman "Vitola", a quien en "El rey del barrio" la engaña de que es un rico millonario, sólo para robarle las joyas.

"Para todas sus películas siempre me mandó buscar. Siempre. Encontró conmigo la pareja perfecta", agregó.

En "La isla de las mujeres", cinta de 1953 en que comparte créditos con Lilia del Valle, con la que ya había actuado en "El bello durmiente", "Tin Tan" hace una descripción del beso:

"Un besito sabrosito que te diga lo que es amor, que te suba despacito, que te estrellas el corazón, y seguimos con los besos que es la clase superior, pues besando empieza el mundo y besando tiene que acabar".



En la vida real, los besos enamorados del actor fueron para sus tres esposas y seis hijos: Magdalena Martínez, con quien tuvo un pequeño; Micaela Vargas, procreando tres hijos y Rosalía Julián, dos.

Esta última llegó a tener cerca de 30 cartas escritas por el actor, todas llenas de cariño.

"Estoy triste... re triste. No se me ha hecho recibir ni una carta tuya. Y sin algo que me digas y que lo tenga escrito por ti, sin nada tuyo más que el profundo recuerdo de tus besos, me pongo triste, bastante triste", se lee en una misiva reproducida en la página oficial de "Tin Tan".



