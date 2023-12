Después de “¿Quién es la máscara?”, Bárbara de Regil aún tiene sueños por cumplir

Bárbara de Regil describe 2023 como un año de trabajo, paz mental, crecimiento, y con enseñanzas y diversión, en el que ganó el programa de concursos ¿Quién es la máscara? y en el que ha aprendido a hacerse fuerte ante las polémicas.

Los momentos que se volvieron tendencia fueron por ejemplo cuando dijo que no iría a un concierto de RBD o Luis Miguel, o cuando preguntó cuál era la diferencia entre Halloween y Día de Muertos, o cuando salió a defender a su hija Mar, y fue criticada por vender sus pinturas a un alto costo.

“Así como existe el amor, existe el odio, estoy de acuerdo y lo respeto, cada quien, yo voy a continuar con mi vida saludable, mi ejercicio y crecimiento mentalmente a través de leer libros y pedir perdón”, señaló.

Este año lo cerrará tranquila, en su casa con su familia, aunque siempre le gusta finalizar diciembre en la playa.

“Me encanta cocinar en estas fechas navideñas, este año seguramente vamos a cenar pavo y bacalao; todavía tengo muchos sueños por cumplir, la vida no acaba acá, falta bastante por trabajar”, señaló la actriz, quien cuenta 8.8 millones de seguidores en Instagram.

Ganó siendo Puercoespunk

De Regil ganó la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? con el personaje de Puercoespunk, que se caracterizó por ser muy irreverente.

Fue la primera triunfadora en esta franquicia en México que no es cantante profesional; en las temporadas pasadas alzaron el trofeo Vadhir Derbez, María León, Kalimba y las integrantes del grupo JNS.

“Puedes lograr lo que te propongas, siempre y cuando lo quieras lograr; no importó que no supiera cantar, sino cómo hice el personaje, cómo lo inventé y lo que le metí. Cada vez que me paraba en el set era mi idea y agilidad mental que tenía para inventar, decir y para hacer chistes”, afirmó.

Ocultar su identidad fue algo complicado porque tenía que estar muy al pendiente de que no la descubrieran, entonces siempre tuvo que esconderse de todos, aunque confesó que a los únicos que sí les dijo fue a su familia cercana.

“Mis amigos no sabían que estaba en el programa, los que sí estaban enterados era mi esposo Fer y (mi hija) Mar, les tenía que decir qué estaba haciendo, ni modo que me desapareciera”.

En este show de Televisa sacó su faceta de comediante, que seguirá mostrando en febrero cuando se estrene un programa de humor que hizo; aunque no dio detalles, aseguró que será una serie divertida.